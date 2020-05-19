Китай инвестировал $2,2 млрд в местного чипмейкера SMIC после отказа TSMC принимать новые заказы от Huawei





Как сообщают китайские СМИ, правительство Китая вложило большую сумму денег в крупнейшего местного производителя чипов Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Инвестиции в сумме $2,2 млрд были выделены вскоре после сообщений о том, что компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекратила принимать новые заказы от Huawei.

В минувшую пятницу Министерство торговли США объявило об очередных мерах, ограничивающих «способность Huawei использовать технологии и программное обеспечение США для разработки и производства своих полупроводников за рубежом» и «перекрывающих усилия Huawei по подрыву контроля над экспортом США».

Согласно заявлению Министерства торговли США, производители микросхем не из США, которые полагаются на американские производственное оборудование, интеллектуальную собственность или программное обеспечение, должны подать заявку на получение экспортной лицензию для продажи своей продукции компании Huawei или её 114 дочерним компаниям. TSMC недавно объявила о своих планах построить и эксплуатировать современный завод в Аризоне, который будет изготавливать чипы по нормам 5-нанометрового технологического процесса. Однако, вероятно, завода будет недостаточно, чтобы убедить США предоставить TSMC лицензию на торговлю с Huawei.

Сообщается, что Huawei уже разместила значительные объёмы заказов на изготовление чипов у компании SMIC. Речь идёт о производстве по нормам 14-нанометрового технологического процесса.

Прекращение сотрудничества между Huawei и TSMC является одинаково невыгодным для обеих компаний. Huawei теряет доступ к производственным мощностям крупного производителя, который способен выпускать чипы по передовых технологическим процессам. Вместе с тем, Huawei является вторым по величине клиентом TSMC после Apple. Согласно данным Bernstein Research, на долю Huawei приходилось 15-20% годового дохода TSMC. Таким образом, TSMC утратит крупного клиента, который приносил большой и стабильный доход. Другие клиенты, вероятно, смогут заполнить высвободившиеся производственные мощности, но вряд ли это произойдёт быстро и в полной мере.

Что же касается SMIC, то по данным Bernstein Research на текущий момент около 20% её доходов обеспечивают заказы Huawei. Теперь же можно ожидать существенного роста доходов. Китайская компания намерена увеличить выпуск кремниевых пластин с 6 тыс. до 35 тыс. в месяц.

Источник: tomshardware