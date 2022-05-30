Китай раздает пострадавшим от коронавируса городам цифровые юани для стимулирования экономики

Китай использует цифровой юань (e-CNY) для стимулирования потребления в своей экономике, пострадавшей от пандемии, и ожидается, что в будущем появится больше приложений для повышения прозрачности и эффективности государственной политики.

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В понедельник южный город Шэньчжэнь начал раздачу 30 млн юаней ($4,5 млн) в виде цифровых денег, чтобы оживить потребление и помочь бизнесу. Это произошло через несколько дней после того, как новый район Сюнъань в северной провинции Хэбэй запустил аналогичную кампанию по раздаче «красных пакетов» на сумму 50 млн юаней.

Китай находится в авангарде глобальной гонки по разработке цифровых валют центральных банков. Субсидирование e-CNY может способствовать потреблению и развитию использования электронного юаня.

По данным центрального банка, на конец 2021 года транзакции составили 87,6 млрд юаней, при этом был открыт 261 миллион индивидуальных электронных кошельков.

«Раньше, когда правительство выдавало субсидии, могли возникнуть определенные препятствия, прежде чем деньги дойдут до бенефициаров. С e-юанем деньги поступают прямо в руки», — сказал Г. Бин Чжао, старший экономист PwC в Китае.

Чжао добавил, что в будущем правительство может использовать e-CNY для пенсионных выплат, налоговых субсидий и даже расходов на инфраструктуру.

Ся Чун, главный экономист управляющей капиталом Yintech Investment Holdings, заявил, что по сравнению с традиционными средствами e — CNY является более эффективным и быстрым с точки зрения субсидирования, хотя он считает, что размер текущего стимула к потреблению слишком мал.

Линь Ифу, экономист Пекинского университета, заявил в своем выступлении в начале этого месяца, что Китай должен выделить 1000 юаней каждой семье в ограниченных районах, половина из которых может быть в цифровых юанях.

В рамках последней кампании потребители в Шэньчжэне могут принять участие в лотерее, чтобы получить электронные юани, которые можно использовать для покупок в Интернете или в магазинах. В Сюнъане субсидии на цифровые деньги можно использовать для покупки таких товаров, как продукты питания, бытовая техника и мебель.

Источник: Reuters