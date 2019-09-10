Центробанк КНР: «Цифровым юанем можно будет расплатиться без подключения к интернету»

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Китайская цифровая валюта — условный «цифровой юань» — почти готова, объявил в прошлом месяце Народный банк Китая. По словам заместителя главы департамента платежей китайского центробанка Мю Чанчуна, она во многом будет напоминать проект Facebook Libra: стабильный благодаря привязке к настоящей валюте курс, централизованное управление и платежи в популярных мессенджерах. Цифровая валюта, как ожидается, получит хождение в главном китайском мессенджере WeChat, а также в системе платежей AliPay.

Помимо этого, чиновник пояснил, для чего КНР собирается оцифровать юань. По его словам, это нужно для «защиты денежного суверенитета и законного статуса валюты».

«Цифровой юань — это наша страховка на черный день», — указал он.

При этом Мю отметил, что цифровые токены будут «так же безопасны, как выпущенные центральным банком банкноты», а использовать их можно будет даже без подключения к интернету — то есть ими удастся воспользоваться даже в случае, например, стихийного бедствия.

Кроме того, чиновник добавил, что в экосистеме цифровой валюты «будет найден баланс между анонимностью платежей и предотвращением отмывания денег», но в детали вдаваться не стал.

«Еще одним преимуществом цифровой валюты, выпущенной центральным банком, является то, что она никуда не пропадет, в отличие от коммерческих платежных систем WeChat и Alipay, которые теоретически могут обанкротиться, что может привести к потере активов пользователей», — указал Мю.

Источник: hightech.plus