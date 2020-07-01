Китайцы провели в Норвегии презентацию электрокроссовера BYD Tang EV с запасом хода 500 км, первые покупатели получат свои экземпляры уже в январе 2021 года

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Китайский автопроизводитель BYD подтвердил планы по выходу на европейский рынок и провел официальное мероприятие в Осло (Норвегия), где продемонстрировал электрокроссовер BYD Tang EV. Сборка европейской версии данной модели стартует уже в ноябре 2020 года, а первые покупатели в Норвегии получат свои электромобили уже в январе 2021 года.

Электрокроссовер BYD Tang EV оснащается одним или двумя электродвигателями мощностью 245 л.с. (330 Нм) каждый, а также батареей емкостью 82,8 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 520 км по измерительному циклу NEDC.

Интересно, что в кроссоверах BYD Tang EV для Европы изначально будут использоваться новые аккумуляторные батареи BYD Blade Battery. Построенные по схеме LFP/CTP (lithium-iron-phosphate cell-to-pack) батареи отличаются повышенной безопасностью и на 50% меньшим кубическим объемом по сравнению со стандартными батареями идентичной емкости. В Китае батареи нового поколения дебютируют в электрическом седане BYD Han EV, который также будет продаваться в Европе.

Продвигать продажи BYD на рынке Норвегии будет местный автодилер RSA, который уже продает и обслуживает автомобили Suzuki, Isuzu, Fiat, Alfa Romeo, Jeep и др. Кроме кроссовера BYD Tang EV и седана BYD Han EV компания также предложит норвежцам целую линейку коммерческих электромобилей, включая минивэны, грузовики и тракторы.

Напомним, что в прошлом году автопроизводитель запустил продажи в Китае компактного электромобиля BYD e1 с мощностью 45 кВт, батареей 32 кВтч, запасом хода 300 км и ценником от $8,6 тыс. Ну, а в 2018 году BYD рассматривал возможность разместить в Украине производство батарей для электротранспорта, для чего даже провел встречу с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном.

Источник: InsideEV’s