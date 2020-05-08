Китайский автопроизводитель BYD объявил о выходе на европейский рынок электромобилей, первыми стартуют продажи в Норвегии электрокроссовера BYD Tang EV600 с запасом хода 520 км

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Несмотря на высокую емкость автомобильного рынка Китая местные производители электромобилей активно ищут пути выхода в более богатые регионы, включая Европу и США. В частности, крупный китайский автопроизводитель BYD официально представил стратегию европейской экспансии, в рамках которой начнет продавать в Норвегии электрокроссовер BYD Tang EV600 с запасом хода 520 км.

Ранее подразделение BYD Europe работало над поставками в Европу электрических грузовиков, автобусов и коммерческих устройств (LCV), однако теперь дело дошло до массового сегмента легковых пассажирских электромобилей в целом и электрокроссоверов в частности.

Норвегия была выбрана в качестве точки входа на рынок Европы благодаря тому, что местные покупатели автомобилей уже массово переходят на электромобили, о чем свидетельствует постоянно растущая доля электрических моделей в структуре продаж.

Модель BYD Tang EV600 второго поколения оснащается одним или двумя электродвигателями мощностью 245 л.с. (330 Нм) каждый, а также батареей емкостью 82,8 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 520 км по измерительному циклу NEDC. Стоимость электрокроссовера на рынке Норвгеии китайский автопроизводитель обещает объявить ближе к концу текущего года, непосредственно перед началом продаж.

Напомним, что в прошлом году автопроизводитель запустил продажи в Китае компактного электромобиля BYD e1 с мощностью 45 кВт, батареей 32 кВтч, запасом хода 300 км и ценником от $8,6 тыс. Ну, а в 2018 году BYD рассматривал возможность разместить в Украине производство батарей для электротранспорта, для чего даже провел встречу с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном.

Источник: BYD Europe