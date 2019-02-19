Китай объявил о желании построить первую космическую электростанцию

Китай намерен стать первой страной в мире, которая построит космическую электростанцию на околоземной орбите на высоте 36 тыс. км. Как сообщают государственные СМИ, в период между 2021 и 2025 годами китайские учёные планируют запустить в стратосферу первые небольшие станции для сбора солнечной энергии, в 2030 году – станцию мощностью 1 МВт и до 2050 года – гигаватную электростанцию. Эти космические солнечные электростанции могли бы стать неисчерпаемым источником чистой энергии, независимо от погоды и времени суток и при этом они были бы в шесть эффективнее, чем наземные аналоги.

Китайская академия космических технологий предлагает преобразовывать солнечную энергию в электричество прямо в космосе и уже затем с помощью микроволн или лазера передавать её на наземную станцию. Но для реализации такого плана необходимо решить некоторые технические проблемы. Во-первых, масса электростанции составит около 1000 тонн, вывести на орбиту такое оборудование будет достаточно сложно. Во-вторых, необходимо прежде изучить влияние микроволнового излучения на атмосферу. Сейчас китайские специалисты рассматривают варианты использования роботов и 3D-печати для строительства электростанции в космосе.

Китай – не первый, кто имеет такие амбициозные планы. Последнее десятилетие этот вопрос изучает Япония, которая в 2015 году добилась определённых успехов в беспроводной передаче энергии. Кроме того, в прошлом году учёные из Калифорнийского технологического института создали прототип аппарата, способного улавливать солнечную энергию в космосе и передавать ее на Землю.

В последнее время Китай вкладывает всё больше сил и финансов в свою космическую программу, и это даёт определённые результаты. В мае прошлого года OneSpace Technologies стала первой частной аэрокосмической компанией КНР, отправившей ракету в космос, а уже в начале января текущего года китайский зонд «Чанъэ-4» впервые совершил посадку на обратной стороне Луны, где сумел вырастить растение.

Источник: Engadget