«Китайская SpaceX»: OneSpace Technologies провела первый тестовый запуск легкой ракеты-носителя OS-X

Аэрокосмическая отрасль — одна из самых сложных в технологическом плане. Нельзя просто взять и начать выпускать ракеты и все необходимые для них комплектующие. Сейчас, как известно, лидером в космической отрасли являются США, причем главная заслуга принадлежит частной компании SpaceX Илона Маска, на которую в прошлом году пришлось больше половину всех запусков. Но Китай, в отличие от России, пока рано списывать со счетов. Эта страна еще может существенно перекроить отрасль в ближайшие годы.

В минувшую среду, 16 мая, китайская частная аэрокосмическая компания OneSpace Technologies провела первый запуск легкой ракеты-носителя OS-X. Сам по себе запуск знаменует переход китайской космической промышленности в частные руки. И хотя первый полет одноступенчатой твердотопливной ракеты OneSpace Technologies OS-X нельзя считать полноценным – ракета взлетела всего на 40 км в высоту, а финансирование обеспечила государственная компания Aviation Industry Corporation – это только начало весьма амбиционной программы.

Предполагается, что финальная версия OS-X, в которой, по утверждению разработчиков, используются только китайские технологии сможет выводить до 100 кг груза на солнечно-синхронную орбиту (800 километров).

Отметим, что OneSpace Technology была основана в 2015 году и за весьма непродолжительное время существования привлекла свыше $78 млн инвестиций. Если верить владельцу OneSpace Technology, которого в СМИ уже прозвали китайским Илоном Маском, его компания уже получила несколько заказов.

Как и новозеландская Rocket Lab, китайская OneSpace Technology не планирует тягаться с гигантами United Launch Alliance, SpaceX и Blue Origin (по крайней мере, первое время), а нацелена на создание компактной ракеты для доставки спутников на орбиту Земли. В конце концов, по мере развития технологий спутники становятся все меньше и легче, что создает новую нишу для таких компаний как OneSpace Technology. Уже в следующем году OneSpace Technology рассчитывает выполнить 10 коммерческих запусков. При этом конкурирующая китайская компания i-Space планирует начать доставлять грузы на орбиту для коммерческих компаний не раньше 2021 года. Аналогия со SpaceX в заголовке приведена вовсе не для того, чтобы выставить OneSpace Technology в качестве прямого конкурента компании Илона Маска, ведь это не так, а для отражения скорости развития китайского стартапа. OneSpace Technology вполне может исполнить ту же роль для Китая, что SpaceX для США.

Но суборбитальными полетами планы OneSpace не ограничиваются. В разработке у OneSpace есть еще одна ракета – OS-M1, испытать которую должны до конца года. Этот легкий носитель сможет выводить до 205 кг полезной нагрузки на 300-километровую околоземную орбиту и до 73 кг — на 800-километровую солнечно-синхронную орбиту. Увы, сколько будет стоить запуск OS-M1 пока не сообщается, но OneSpace уверяет, что это будет самая дешевая ракета в своем классе.

В целом успехи OneSpace наглядно демонстрируют высокие темпы развития частного сегмента китайкой космонавтики. Это при том, что соответствующий закон, стимулирующий создание частных аэрокосмических компаний, был принят китайскими властями только в 2015 году. По некоторым оценкам, на сегодняшний день насчитывается около 60 китайских частных предприятий, занимающихся созданием собственных ракет. То есть, 2018 – 2019 года вполне могут стать переломными не только для китайского частного космоса, но и для всей космической индустрии.

Источник: The Verge и Engadget