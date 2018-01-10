Китайская компания Byton показала концепт электрокроссовера с запасом хода от 400 км, продажи стартуют в 2019 по цене от $45 тыс. [CES 2018]

Помимо уже знакомых нашему читателю автопроизводителей, на выставке CES 2018 можно было встретить и интересных новичков, к которым относится компания Byton, представившая концепт электрического кроссовера. Несмотря на то, что штаб-квартира и производственные линии компании находятся в Китае, она основана выходцами из BMW, а ее главный R&D-центр расположен в Мюнхене.

По словам представителей компании, модель на 85% готова к серийному производству. Разработчики планируют выпустить ее на рынок Китая уже в 2019 году по цене порядка $45 тыс., а годом позже начать поставки в США и Европу. При этом со старта продаж покупателям будет доступна система автономного управления третьего уровня, а к 2021 году разработчики обещают доработать систему четвертого уровня, которую можно будет установить на автомобиль в виде обновления ПО.

Первый электрокроссовер Byton будет доступен в двух версиях. Базовый заднеприводный вариант оснастят двигателем мощностью 272 л.с. и батареей на 71 кВтч, которая обеспечит запас хода в районе 400 км (250 миль). Более продвинутая версия получит полный привод суммарной мощностью 476 л.с. и батарею на 95 кВтч, рассчитанную на поездки на расстояния до 520 км (325 миль). В обоих случаях поддерживается скоростная зарядка, способная зарядить блок аккумуляторов с 0 до 80% менее чем за 35 минут.

Автомобиль обладает целым набором технологических “фишек”, включая прозрачную панорамную крышу, огромный 40-дюймовый водительский дисплей, камеры с распознаванием лица владельца, внешние индикаторы для предупреждения пешеходов о приближении, виртуальные зеркала заднего вида и т.п. Судя по фото, выходцы из BMW также плотно поработали над качеством интерьера и эргономикой салона. Управлять мультимедийной системой, климат-контролем и другими системами автомобиля можно как с помощью сенсорного дисплея, так и путем голосовых команд и жестов.

После распознавания лица владельца его данные (Byton ID) вместе с настройками сидений, кондиционера, медийных предпочтений могут быть отправлены в облачный сервис компании. В этом случае пользователь получит привычный набор настроек в любом другом электромобиле Byton, что полезно как в случае использования одного автомобиля несколькими членами семьи, так и для служб проката и каршеринга.

Источник: Engadget, Byton