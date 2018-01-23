Китайцы представили электрокроссовер GAC Enverge с двойными дверями-крыльями, запасом хода 600 км и беспроводной зарядкой, который собираются продавать в США уже в 2019 году

Очередная китайская компания представила электромобиль с футуристичным дизайном и отличным запасом хода. Подобных новостей в последнее время более, чем достаточно, но этот случай является исключением. Во-первых, Guangzhou Automobile Co (GAC) является шестым по величине автопроизводителем в Китае, что с учетом размеров этого рынка весьма неплохо (в 2017 году компания продала на местном рынке более 500 тыс. автомобилей). А во-вторых, китайцы всерьез собираются выйти на рынок США с этой моделью уже в 2019 году, для чего и привезли ее на автовыставку в Детройт.

Внешне GAC Enverge удивляет не только дизайном (он как раз “на любителя”, причем любителя фантастики), а конструкцией дверей. По формату это двухдверный кроссовер, но каждая дверь имеет такие размеры, что открывает доступ и к переднему и к заднему ряду сидений. Более того, открывается она не по привычной схеме, а в стиле крыльев экзотической птицы – вбок и вверх.

Если и этого мало – в боковые стекла встроены экраны дополненной реальности, которые способны “наложить” на окружающий пейзаж полезную информацию. На радость фанатам высоких технологий, проживающим в спальных районах крупных городов, фары автомобиля можно снимать и использовать в качестве фонарей.

По данным, озвученным на стенде компании в Детройте полноприводный электрокроссовер GAC Enverge оснащается электродвигателями суммарной мощностью 235 л.с. и крутящим моментом 410 Нм, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 4,4 секунды и набирать 160 км/ч.

Электромобиль комплектуется батареей емкостью 71 кВтч, что по оптимистическим заявлениям создателей позволяет рассчитывать на запас хода 600 км (373 миль). Электромобиль способен набрать дополнительные 380 км (240 миль) запаса хода всего за 10 минут зарядки батарей, при этом GAC Enverge поддерживает и беспроводную зарядку для большего удобства владельца.

Отметим, что помогать китайской компании с дистрибуцией электромобиля на территории США будет концерн Fiat Chrysler, но пока не совсем ясно, какой именно будет серийная версия этого кроссовера и какие характеристики (и самое главное, ценник) она в итоге получит.

Источник: InsideEv`s