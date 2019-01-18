Китайцы привезли в Детройт концепт семиместного электрокроссовера GAC Entranze с прозрачными сдвижными дверями

Ровно год назад китайская компания GAC представила концепт электрокроссовера GAC Enverge с двойными дверями-крыльями, а на текущий Детройтский автосалон привезла еще один кроссовер с похожим именем Entranze. Новинка отличается прозрачными сдвижными дверьми, солидным внутренним пространством для 7 человек и трансформируемым салоном.

Дизайн концепта GAC Entranze был создан в американской студии компании в Лос-Анджелесе, при этом дизайнеры вдохновлялись современными самолетами. Создатели описывают концепт с посадочной формулой 3+2+2 как «гиперсовременный семейный автомобиль» (hyper-modern family vehicle) и «многоцелевой кроссовер» (multi-purpose utility crossover).

В салоне пассажиров встречает обилие экранов, голосовое управление функциями и необычное багажное отделение, которое можно перемещать по центральной консоли между всеми тремя рядами сидений. Несмотря на футуристичную внешность и отсутствие технических характеристик (разработчики озвучили только название платформы New Energy), создатели GAC Entranze собираются начать собирать его в Китае уже во второй половине текущего года.

В планах компании — электрифицировать все свои модели до 2025 года и запустить систему автономного вождения третьего уровня в начале 2020 года. Бренд GAC официально присутствует в 16 странах пяти регионов, где за 2018 год ему удалось продать 535 тысяч автомобилей.

Отметим, что компания недавно открыла второй R&D центр в Детройте (первый находится в Сан-Франциско) и основала компанию по продажам в Ирвине (Калифорния), однако несмотря на столь заметное присутствие в США, так и не запустила продажи автомобилей в этой стране. Китайские автомобили должны были поступить в продажу в США до конца прошлого года, однако из-за «налоговой войны» США и Китая сроки пришлось сместить на первую половину 2019 года.

Источник: Autoblog