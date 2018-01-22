Книга рекордов Гиннесса официально признала мировой рекорд украинского электробайка Delfast, проехавшего 367 км на одном заряде батареи

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12 октября 2017 года украинский электробайк Delfast установил мировой рекорд на Киевском Велотреке по дальности пробега на одном заряде, проехав 367 км за 16,5 часов. Теперь же данный рекорд официально подтвердила знаменитая Книга рекордов Гиннесса, о чем сообщил на своей facebook-странице основатель проекта Даниил Тонкопий.

Напомним, что первоначально планировалось проехать 400 км при заявленном в официальных характеристике запасе хода 380 км, однако из-за низкой температуры воздуха батарея разрядилась быстрее, чем надеялись разработчики. В качестве пилота был приглашен киевлянин Виталий Архипкин, который в 2012 году поставил мировой рекорд в 5 часов 25 минут по балансированию на 2 колесах велосипеда (сюрпляс) на Киевском велотреке.

Рекордный пробег стартовал в 7 утра 12 октября, после прохождения 1000 кругов (278 км) заряд батареи составлял более 60%. В итоговом протоколе раздела “Марафоны, технологии, впервые” за достижение рекорда в дальности пробега электровелосипеда зафиксированы следующие показатели: пройденная дистанция – 367 км 37 м 36 см, затраченное время – 16:34:07.

При этом запущенная 20 сентября Kickstarter-кампания по сбору средств на украинский электробайк DelFast eBike успешно завершилась 1 ноября 2017 года. Запланированной планки в $50 тыс. удалось достичь за первые 20 часов, а всего по итогам проекта удалось собрать в три раза больше плана – $165 тыс. силами 75 бэкеров, заказавших 50 байков.

Во время предзаказов большинство предпочло самую “автономную” версию Prime с запасом хода до 380 км, на втором месте – мощный Top с максимальной скоростью 80 км/ч, а вот начальный Lite привлек меньше всего покупателей.

Отметим, что все подробности о электробайках DelFast eBike вы можете узнать из нашего обзора “Электровелосипед DELFAST: 400 км на одном заряде”.

Источник: Guinness World Records