Компания «ДТЭК Киевские электросети» закупила электромобили Renault ZOE и KANGOO Z.E. для обслуживания электросетей столицы

Компания «ДТЭК Киевские электросети» сообщила о приобретении партии электромобилей Renault ZOE и KANGOO Z.E., которые будут обслуживать электросети столицы, не оказывая вредного влияния на окружающую среду.

По словам представителей компании, приобретенные электромобили повысят мобильность ремонтных бригад и скорость предоставления услуг клиентам. Кроме того, эти машины значительно дешевле в техобслуживании и содержании, чем их бензиновые и даже газовые аналоги. Новые электромобили постепенно будут заменять устаревшие транспортные средства, текущий и капитальный ремонт которых являются экономически необоснованными и нецелесообразными.

Автопарк «ДТЭК Киевские электросети» пополнился 11 экземплярами электромобилей Renault ZOE (4 штуки) и Renault KANGOO Z.E (7 штук). При этом KANGOO Z.E будут использоваться в качестве специализированных автомобилей для работы оперативно-выездных бригад, а Renault ZOE получат бригады мастеров по установке и эксплуатации счетчиков электроэнергии. Именно им приходится часто выезжать на короткие расстояния через дорожные пробки, что приводит к увеличению расхода топлива и объема вредных выбросов в атмосферу.

«Компания ДТЭК трансформирует бывшие облэнерго в современные сервисные компании. Для этого мы применяем лучший европейский опыт и современные технологии. Одна из них — экологически безопасные авто, электрокары. Они выбрасывают меньше СО2, что немаловажно в условиях современного города. Электромобили более приспособлены к условиям большого города и позволят нашим специалистам оперативнее добираться до аварийных участков. Делая малые шаги, каждый день мы приближаемся к нашей цели — довольные клиенты, электроснабжение и энергонезависимость», — подчеркнул генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх.

По подсчетам ДТЭК Киевские электросети, каждая машина предприятия за год проходит не менее 54 000 километров. За это время компания сможет сэкономить на топливе — до 85%, на техническом обслуживании — до 50% по сравнению с авто, которые сейчас работают на улицах Киева. Эти средства станут дополнительным ресурсом для дальнейшей модернизации электросетей столицы, а это поможет снизить технические потери, которые являются составляющей тарифа на электроэнергию.

«ДТЭК активно модернизирует традиционную энергетику, делая ее более эффективной и экологичной. По этому принципу мы модернизировали и наш автопарк: электромобили гораздо больше подходят для условий города, чем привычные УАЗы и ГАЗы — они легче, меньше по габаритам, более управляемые и безопасные. Реализация данного инвестиционного проекта поможет не только обеспечить качественное и надежное энергоснабжение столицы, но и уменьшить негативное влияние на окружающую среду. Переход на электрокары позволит уменьшить выбросы СО2 на 230 тонн в год, что очень важно для такого крупного города, как Киев», — отметил генеральный директор ДТЭК Киевские электросети Александр Фоменко.

Напомним, что в 2017 году компания ДТЭК закупила пять легковых электромобилей Hyundai Ioniq для тестового использования в Киеве. Тогда же были озвучены планы полностью перевести автопарк компании на электрическую тягу в ближайшие 3-5 лет, то есть в период с 2020 по 2022 год.

Источник: ДТЭК