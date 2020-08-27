Компания Otto Aviation раскрыла технические характеристики своего революционного самолета-пули Celera 500L

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Компания Otto Aviation, созданная американским ученым и предпринимателем Уильямом Отто, обнародовала некоторые технические характеристики своего революционного самолета Celera 500L, испытания которого проходят с 2017 г.

Celera 500L разрабатывалась как экономичная альтернатива приватным бизнес-джетам. Основной задачей создателей было уменьшить потребление топлива и увеличить эффективность самолета, не снижая при это скоростные показатели и дальность полета. И это им в полной мере удалось.

Форма обтекаемого, похожего на пулю Celera 500L позволяет создать ламинарный поток позади самолета и снизить аэродинамическое сопротивление на 59% по отношению к сравнимому по размерам традиционному самолету. Используемый Otto Aviation экономичный 12-цилиндровый двигатель RED A03 от RED Aircraft имеет мощность 368 кВт и лучшую в классе энергоэффективность.

При максимальной крейсерской скорости 740 км/ч (460 миль/ч) и дальности полета 8334 км (4500 морских миль), Celera 500L может без посадки на дозаправку доставить в любую точку США до 6 пассажиров. На одном литре топлива Celera 500L преодолевает 7,6 – 10,6 км (18 – 25 миль на галлон), против 0,85–1,27 км/л (2-3 миль/г) у традиционных самолетов. Операционные расходы при этом составят не более $328 в час, против $2,100 у современных бизнес-джетов.

Еще один интересный параметр необычного самолета, очень высокий, характерный больше для планеров, чем для самолетов показатель планирования – 22:1. Это означает, что, начав планирование при выключенном двигателе на высоте 10 км, Celera 500L может пролететь более 200 км.

Кроме использования в качестве бизнес-джета на шестерых пассажиров, которые размещаются в комфортабельной кабине, позволяющей при желании выпрямится в полный рост (высота 188 см), рассматриваются варианты применения Celera 500L в качестве авиатакси, малого грузового самолета и беспилотника. Возможно и военное использование. Существую так же проект аппарата Celera 1000L, на 20% крупней младшей версии.

Основатель Otto Aviation Уильям Отто начал свою карьеру в легендарной Лос-Аламосской национальной лаборатории, где он работал над совершенствованием тактического ядерного оружия и проектами ядерных двигательных установок. После этого в компании North American Aviation (создатели культовых P-51D-5-NA Mustang и Space Shuttle) он разрабатывал систему наведения ракет Minuteman. В 1974 г. Уильям Отто основал Otto Laboratories, одну из ведущих компаний, расследующих авиакатастрофы. Компания Otto Aviation Group, занимающаяся разработкой самолета Celera 500, создана в 2008 г. Сама же необычная машина была впервые замечена на взлетном поле бывшей авиабазы Джордж в Южной Калифорнии еще в апреле 2017 г.