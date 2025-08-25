Konami показала самую подробную карту Silent Hill f — Эбисугаока, леса и извилистые дороги

Новости Игры 25.08.2025 comment views icon

Silent Hill f раскрыла всю карту — вместе с деревней Эбисугаока, прилегающими районами и лесистой местностью.

Konami и NeoBards Entertainment на Gamescom 2025 показали не только сюжетный трейлер, который лучше раскрывает историю главной героини и загадочного мужчины, а еще и карту. Пока что это промо, которое представлено в виде рисунка на ткани. Первый взгляд дает понять структуру будущей игры, где игроки окажутся в Японии 1960-х годов, вдохновленной из реального города.

В центре карты — Эбисугаока с несколькими прилегающими районами, которые выглядят структурировано. Далее начинаются более извилистые дороги и лесные тропы, ведущие вглубь изолированной местности. Как и в классических Silent Hill, маршруты не будут прямыми — путь придется искать, открывая новые проходы и возвращаясь в уже знакомые зоны.

Ранее мы видели лишь отрывки геймплея с храмами, узкими улочками, рисовым полем и потусторонним миром. Поэтому теперь мы можем примерно представить, как будет выглядеть мир. В то же время Konami предупреждает, что финальная карта может отличаться: расположение зданий или дорог еще могут меняться в процессе разработки. Разработчики также подтвердили, что мир будет единым и без классических загрузок между зонами. Это должно сделать исследование более плавным и непрерывным.

Konami показала найдетальнішу мапу Silent Hill f — Ебісугаока, ліси та звивисті дороги
Подробная карта всех локаций в Silent Hill f / Konami

Silent Hill f создается на Unreal Engine 5. Это первая игра серии, действие которой происходит не в одноименном городке, а в японской деревне эпохи Сёва. Главная героиня — Хинако, которая должна столкнуться с собственной травмой и раскрыть, что за чертовщина охватила местность. В одном из роликов звучала фраза, что главная героиня предательница: но ни здесь, ни там до конца не сказано почему.

Релиз Silent Hill f запланирован на 25 сентября 2025 года для PS5, Xbox Series X|S и ПК. В Steam игра выйдет без Denuvo. Для тех, кто приобретет Deluxe Edition откроется двухдневный ранний доступ. Сейчас в Steam продолжаются предзаказы, стартующие от ₴1 475.

Источник: PC GamesN

