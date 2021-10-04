Konami работает над новыми играми и ремейками во франшизах Metal Gear, Castlevania и Silent Hill

Как ожидается, компания Konami возродит ряд своих популярных франшиз, выпустив в их рамках новые проекты или ремейки существующих игр. В частности, речь идёт о франшизах Metal Gear, Castlevania и Silent Hill. Об этом говорят многочисленные источники, близкие к проектам.

Сообщается, что оригинальные игры Metal Gear Solid получают ремастеры для современных платформ. Вместе с тем, также ведутся работы над новым крупным проектом, который сосредоточен вокруг Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Согасно имеющейся информации, сингапурская студия Virtuos участвует в разработке новой игры, которая может быть полным римейком. Студия ранее работала над такими популярными играми, как Uncharted 4, Outer Worlds, Jedi: Fallen Order, Dark Souls Remastered. Также она принимала участие в дополнительных работах и портировании ряда других проектов.

Работами над римейком Castlevania занимается внутренняя студия Konami из Японии. Новый проект позиционируется как «переосмысление» франшизы.

Источники также сообщают, что в разработке находятся стразу несколько проектов франшизы Silent Hill. Сообщается, что над этими играми работают сторонние студии, а не собственные студии Konami, в том числе «известный японский разработчик». Как сообщают источники, Konami стала открыта для сотрудничества с внешними студиями после плохой производительности таких игр, как Metal Gear Survive и Contra: Rogue Corps, а также после недавней реструктуризации.

Источник: neowin