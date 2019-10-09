Конец сотрудничеству: Intel выводит с рынка процессоры Kaby Lake-G с GPU AMD Radeon Vega





Непродолжительное сотрудничество Intel и AMD в сфере выпуска совместных процессоров Kaby Lake-G подходит к концу. Напомним, об этих чипах стало известно около 2 лет назад. Они объединяли в себе лучшее от обеих компаний: производительные вычислительные ядра Intel и отдельный видео ускоритель AMD Radeon Vega, соединённые шиной PCIe.

Процессоры Kaby Lake-G использовались в составе игровых ноутбуков. Но скоро они исчезнут с рынка. Intel уведомила, что она прекратит принимать заказы на эти процессоры с 31 января 2020 года, а поставки чипов заказчикам будут полностью прекращены с 31 июля 2020 года. Отмечается, что сейчас клиенты больше заинтересованы в других продуктах Intel, что и повлекло за собой отказ от дальнейшего сбыта процессоров Kaby Lake-G. Добавим, подобные устройства не пользовались большим спросом, так как из-за своего нестандартного расположения чипов они требовали разработки с нуля внутренней компоновки систем.

Также отметим, Intel активно занимается разработкой собственных графических решений, она переманила из AMD ряд специалистов в этом направлении. Вполне логично предположить, что в дальнейшем компания намерена выпустить собственные процессоры с более производительной графической подсистемой, и больше не будет нуждаться в продукции конкурента. Потому не следует ожидать, что у Kaby Lake-G будет преемник, совместно созданный стараниями Intel и AMD.

Источник: techpowerup