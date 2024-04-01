Новости Игры 01.04.2024 в 17:04 comment views icon

Конец эпохи: Джим Райан покинул пост CEO PlayStation, он больше не работает в Sony

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Райан руководил игровым бизнесом PlayStation с февраля 2019 года и в целом проработал в Sony 30 лет (его карьера началась за год до выхода первой консоли PlayStation). Теперь подразделением руководит Хироки Тотоки — действующий финансовый и операционный директор Sony с 1 апреля дополнительно и временно взял на себя обязанности главного в PlayStation (пока Sony ищет полноценную замену Райану).

Райан ушел, теперь руководит Тотоки

Об отставке Райана стало известно еще осенью 2023 года. Он покинул Sony на фоне обширной реструктуризации бизнеса и массовых увольнений (900 человек осталось без работы), которые ударили по многим проектам — кадровые «оптимизации» во внутренних студиях PlayStation стали частью масштабных увольнений, которые начались в геймдеве в конце 2022 года и усилились в начале 2024 года. Ранее новый временный босс PlayStation Хироки Тотоки на фоне сокращения квартальной прибыли игрового направления Sony на 25% отмечал определенные проблемы с распределением бюджетов на разработку в контексте обсуждения мероприятий по увеличению прибыли.

Конец эпохи: Джим Райан покинул пост CEO PlayStation, он больше не работает в Sony
Президент, операційний та фінансовий директор Sony Хірокі Тотокі сьогодні офіційно приступає до виконання обов’язків тимчасового генерального директора PlayStation

Конец эпохи Райана в PlayStation

Кстати. это уже вторая знаковая отставка в игровой индустрии за довольно короткий срок — в конце 2023 года с должности CEO Activision Blizzard ушли Бобби Котика. Мнения о Райане в индустрии есть разные, дедушка топ-менеджер оставил после себя довольно противоречивое наследие: с одной стороны многие отмечают его вклад в сохранение лидерства Sony на рынке, с другой — не меньше критикуют из-за чрезмерного акцента на игры-сервисы и роста цен на PlayStation 5. Как бы там ни было, при руководстве Райана вышли PlayStation 5 и PlayStation VR 2, а в составе PlayStation Studios появились Bungie (Destiny 2), Insomniac Games (Marvel’s Spider-Man), Bluepoint Games (ремейк Demon’s Souls), Housemarque (Returnal) и Nixxes Software (PC-порты). Так что это определенно конец старой эпохи и начало новой страницы в истории PlayStation.

Вдруг прозевали, прежде чем уйти, уже бывший топ-менеджер Sony сделал еще несколько интересных анонсов — назвал главные игры каждого поколения PlayStation в интервью изданию Variety (PlayStation — Ridge Racer, PlayStation 2 — GTA 3, PlayStation 3 — Uncharted: Drake’s Fortune, PlayStation 4 — Marvel’s Spider-Man, PlayStation 5 — God of War Ragnarok), уточнил тираж культовой PS2 — он превысил 160 млн экземпляров (Nintendo на конец 2023 года продала 139,36 млн консолей Switch, поэтому борьба за титул самой продаваемой консоли продолжается). Также Райан заявившийчто PS5 хорошо идет и имеет все шансы в конце концов стать самой успешной консолью за всю историю Sony — на 31 декабря 2023 года продажи PS5 достигли 55 млн, в то же время компания снизила прогноз на этот год (с 25 до 21 млн). Сейчас Sony готовится к выпуску PS5 Pro — mid-gen обновление ожидается осенью 2024 года.

В каком направлении после Sony пойдет карьера Джима Райана и чем дальше он планирует заняться, пока неизвестно. В то же время он ранее намекал, что пока не собирается уходить на пенсию. А что думаете о Джиме Райане вы? Расскажите в комментариях!

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