Организаторы GDC 2020 перенесли видеоигровую конференцию на лето

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Конференция разработчиков видеоигр Game Developers Conference 2020, которая должна была пройти в Сан-Франциско с 16 по 20 марта, отложена из-за коронавируса, сообщили организаторы. На данный момент они намерены провести мероприятие летом, более подробно о новых планах обещают рассказать позже.

Примечательно, что ситуация с GDC 2020 развивалась по сценарию, схожему с MWC 2020. Вначале от участия в видеоигровой конференции отказалась Facebook, после чего это событие вызвало эффект домино: к решению не ехать на мероприятие из-за опасений, вызванных распространением коронавируса COVID-2019, вскоре присоединились Electronic Arts, Kojima Productions, Unity, Sony, Microsoft, Epic Games, Amazon, Activision Blizzard и другие.

«После тесных консультаций с нашими партнерами в индустрии разработки игр и сообществом по всему миру мы приняли трудное решение отложить GDC 2020»,— говорится в сообщении организаторов конференции разработчиков видеоигр.

Кроме того, организаторы подчеркнули, что все участники GDC 2020, которые собирались посетить конференцию весной, получат полное возмещение за приобретенные билеты, также они не будут платить штрафы за отмену бронирования в партнерских отелях и жилых блоках Game Developers Conference.

Вдобавок организаторы GDC 2020 предложили всем заявленным спикерам записать свои выступления на видео и передать ролики им — эти видеоматериалы затем опубликуют в свободном доступе на онлайн-площадках мероприятия.

Что касается фестиваля инди-игр Independent Games Festival 2020 и церемонии вручения наград Game Developers Choice Awards 2020, которые должны были пройти в рамках GDC 2020, то их офлайн-составляющие были полностью отменены — вместо этого эти мероприятия состоятся в онлайне на Twitch-канале GDC 2020, причем в те дни, когда они должны были пройти в реальности, то есть 16-20 марта.

Источник: TechCrunch