Контрабандист пытался ввезти в Китай 6000 карт microSD внутри велосипеда – подвели нервы

Китайская таможня задержала еще одного неудачливого контрабандиста. Мужчина был пойман при попытке контрабанды 6000 карт памяти microSD с острова Гонконг в материковый Китай. Жители Гонконга пользуются нулевым налогом с продаж товаров, но ставка на материке может достигать 13%. Флешки были спрятаны в раме и сидении велосипеда.

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Контрабандист пытался провести велосипед по каналу, не требующему декларирования по пути из Гонконга в провинцию Гуандун, но своим поведением выдал незаконные намерения. Согласно машинному переводу текста на китайском языке, мужчина «часто отводил взгляд и вел себя подозрительно». Предположительно, он пытался избежать зрительного контакта с чиновниками.

В исходном материале также освещаются другие недавние попытки контрабанды незадекларированных или неправильно задекларированных товаров из регионов с низким/нулевым налогом на материк. Например, в конце марта иностранец пытался переправить в Китай 56 коробок (1,3 тонны) бывших в употреблении смартфонов и экранов к ним.

Мы уже писали о большом количестве контрабанды из Гонконга в материковый Китай за последние три года. Помимо интересных своими масштабами случаев, есть еще одна категория – причудливые и комичные контрабандисты. Обычно их выдает неестественное поведение в силу объективных (способ крепления спрятанного товара) или психологических причин.

Источник: Tom’s Hardware