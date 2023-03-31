Контрабанда электроники в Китай резко возросла за последние три года – таможни конфискуют сотни тысяч единиц товара на миллионы долларов

В 2023 году на фоне неблагоприятной экономической ситуации и ограничений, введенных США и некоторыми странами, серый рынок электроники в Китае испытывает бурный рост. Таможня Китая сотнями тысяч изымает устройства и комплектующие.

Таможня Гонконга объявила об изъятии 508 000 деталей ПК, включая процессоры, жесткие диски и модули оперативной памяти, рыночная стоимость которых оценивается примерно в $3,5 млн. Также было изъято 2000 электронных устройств – ноутбуков, телефонов, видеорегистраторов и стилусов для сенсорных экранов стоимостью $250 тыс. «Предполагается, что электронные товары были доставлены на материк для перепродажи или повторной сборки».

Сотрудники таможни обнаружили это снаряжение во время проверки контейнеровоза на контрольно-пропускном пункте Ман Кам То. Был арестован 61-летний водитель грузовика. Виновным лицам может грозить до $2 млн штрафа и 7 лет тюрьмы.

Также китайская таможня изъяла 239 процессоров, которые были обмотаны изолентой вокруг бедер и живота мужчины. Партия включала потребительские процессоры Intel Core i5-13400F. Предполагаемый контрабандист «въехал в страну через канал без деклараций» таможни в зале досмотра пассажиров порта Гунбэй. Он был одет в черную свободную одежду и выглядел ненормально раздутым, что заинтересовало таможенников. Макао, где расположен порт Гунбэй, стал популярным пунктом ввоза контрабанды в Китай.

Две недели назад китайская таможня сообщила об изъятии 84 твердотельных накопителей Kingston, спрятанных в электронном скутере. Мужчина также пытался провезти электронный скутер через «канал без декларирования». Рентгеновский аппарат показал наличие в бампере скрытых предметов. Таможня обнаружила SSD, приклеенные друг к другу.

Одна из контрабандисток использовала силиконовый живот, чтобы притвориться беременной и провезти 202 процессора и девять iPhone из Макао в материковый Китай. Она привлекла внимание неадекватными формами и странной походкой. В «животе» обнаружили процессоры Intel 12-го поколения.

В еще одном случае конфисковали 160 процессоров, 16 складных телефонов и видеокарт AMD на сумму $3 млн. В Гонконге таможня сообщила об изъятии 400 смартфонов на сумму около $509 тыс. и еще 40 штук на сумму около $35 тыс.

При этом 2022 год также был насыщен событиями. Так, был задержан грузовик, перевозивший 856 игровых консолей на сумму $1,3 млн. Приставки Nintendo были заявлены как интегральные схемы, конденсаторы, таймеры и диоды. Таможня Гонконга также конфисковала видеокарты, твердотельные накопители, интегральные схемы, карты памяти, динамики и другое аудиооборудование на сумму около $20,3 млн с речного торгового судна, которое направлялось в воды материкового Китая.

Вышеприведенные инциденты показывают, что контрабандисты, пытались ввезти товары в материковый Китай, но им препятствовали таможня Китая или Гонконга. Неясно, в какие схемы эти контрабандисты были вовлечены и какова конечная цель контрабанды. Также сложно сказать, какое ее количество удачно проникает в Китай по более защищенным каналам. Понятно одно – спрос на перечисленную продукцию сильно возрос в последнее время.

«Огромный серый рынок Китая состоит из сотен посредников и пронизан бывшими в употреблении или устаревшими чипами, которые могут стоить в 500 раз больше первоначальной цены», — отмечал в конце 2022 года Bloomberg.

Серый рынок полупроводниковых товаров в Китае заметно вырос в 2020 году из-за глобальной нехватки чипов. Актуальность нелегальных схем возросла на фоне запрета США и ряда других стран на экспорт в Китай мощных процессоров и других электронных компонентов, вызвавшего дефицит на рынке. Однако технологические товары, недавно изъятые таможней, не обязательно запрещены санкциями – иногда это просто экономия средств. Возможно, легальный их ввоз стал не таким рентабельным.

Источник: Ars Technica