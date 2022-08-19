Космический телескоп Джеймса Уэбба использует в работе сценарии на JavaScript

В основе интегрированного научного приборного модуля (ISIM) телескоп Джеймса Уэбба лежит принцип «максимальной эффективности и минимизации работы наземных систем», – как гласит документ, опубликованный его создателями. В соответствии с ним, разработчики JWST создали множество предварительных сценариев для выполнения телескопом различных задач на языке программирования JavaScript.

Для выполнения необходимой в тот или иной момент операции

персонал «Джеймса Уэбба» отправляет с Земли короткую команду. Программа, называемая процессором сценариев, интерпретирует соответствующий задаче код JavaScript и обращается в соответствии с ним к нужным приложениям и системам. При этом одновременно могут запускаться до десяти подобных сценариев.

Иными словами, JavaScript не участвует непосредственно в управлении телескопом – задачи передаются с помощью процессора сценариев другим инструментам. Сам он при этом написан на языке C++.

Курс Frontend Опануйте HTML, CSS та JavaScript і отримайте роботу мрії РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Телескоп Джеймса Уэбба разрабатывался более двадцати лет. Космические разработки требуют предельной точности и простоты операций в экстремальных условиях – чему не способствует замена используемых технологий и переучивание персонала в процессе создания устройства. К тому же процесс разработки очень дорогой и замена одних инструментов другими экономически нецелесообразна.

Исправить что-либо на орбите JWST при непосредственном участии человека не получится – в отличие от телескопа Хаббла, к которому летали астронавты, он расположен далеко от Земли. Потому отточенность процесса управления еще более важна. И такие на первый взгляд архаичные средства, как JavaScript или накопитель на 68 ГБ отлично справляются со своими задачами и будут служить еще многие годы.

Источник: The Verge