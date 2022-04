Телескоп «Джеймса Уэбба» охладился до рабочей температуры (-267 градусов Цельсия). Следующий этап — калибровка научных инструментов

Космический телескоп «Джеймса Уэбба» продолжает готовиться к своей основной миссии – исследованию глубин Вселенной. Космическое агентство NASA сообщило о готовности начать делать тестовые изображения и выравнивать оптику телескопа. Это стало возможным после того, как на прошлой неделе приборы достигли своей конечной рабочей температуры -448 градусов по Фаренгейту (-267 градусов Цельсия).

Телескоп «Джеймса Уэбба» после своего запуска начал постепенно остывать. В начале года он дополнительно развернул 21-метровый солнцезащитный козырёк. Это позволило системам и критически важным приборам охладиться до -298 градусов по Фаренгейту (-183 градусов Цельсия). Чтобы довести системы телескопа до конечной рабочей температуры, NASA и ESA дополнительно активировали электрический «криоохладитель». Это позволило преодолеть технический барьер, получивший название «точка защемления». На этом этапе приборы телескопа дополнительно охладились с -433 градусов по Фаренгейту (-258 градусов Цельсия) до -448 градусов по Фаренгейту (-267 градусов Цельсия). Отмечается, что процедура прошла успешно, а производительность охладителя оказалась даже лучше, чем ожидалось.

Cool news! Webb’s MIRI instrument recently passed through its critical “pinch point” and cooled to just a few kelvins above absolute zero, which is the coldest you can go: https://t.co/jjE7xTal0O

Wondering why MIRI is extremely chill? Thread ❄️ pic.twitter.com/a9l7lcZ645

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) April 13, 2022