Телескоп «Джеймса Уэбба» охладился до рабочей температуры (-267 градусов Цельсия). Следующий этап — калибровка научных инструментов

Космический телескоп «Джеймса Уэбба» продолжает готовиться к своей основной миссии – исследованию глубин Вселенной. Космическое агентство NASA сообщило о готовности начать делать тестовые изображения и выравнивать оптику телескопа. Это стало возможным после того, как на прошлой неделе приборы достигли своей конечной рабочей температуры -448 градусов по Фаренгейту (-267 градусов Цельсия).
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Телескоп «Джеймса Уэбба» после своего запуска начал постепенно остывать. В начале года он дополнительно развернул 21-метровый солнцезащитный козырёк. Это позволило системам и критически важным приборам охладиться до -298 градусов по Фаренгейту (-183 градусов Цельсия). Чтобы довести системы телескопа до конечной рабочей температуры, NASA и ESA дополнительно активировали электрический «криоохладитель». Это позволило преодолеть технический барьер, получивший название «точка защемления». На этом этапе приборы телескопа дополнительно охладились с -433 градусов по Фаренгейту (-258 градусов Цельсия) до -448 градусов по Фаренгейту (-267 градусов Цельсия). Отмечается, что процедура прошла успешно, а производительность охладителя оказалась даже лучше, чем ожидалось.
Cool news! Webb’s MIRI instrument recently passed through its critical “pinch point” and cooled to just a few kelvins above absolute zero, which is the coldest you can go: https://t.co/jjE7xTal0O
Wondering why MIRI is extremely chill? Thread ❄️ pic.twitter.com/a9l7lcZ645
— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) April 13, 2022
Приборы телескопа «Джеймса Уэбба» требуют столь низких рабочих температур, чтобы избежать влияния тепла и инфракрасного излучения, генерируемого электронными устройствами, на исследовательские приборы. Низкие рабочие температуры также позволяют избежать темнового тока, который способен создавать ложные сигналы, затрудняющие получение телескопом точной картины небесного тела.
Телескоп «Джеймса Уэбба» прислал «селфи» с полностью развёрнутыми и выровненными 18 зеркалами, а также объединённое изображение звезды HD 84406
Источник: NASA