Трейлер фэнтези-боевика «Старая гвардия 2» — Ума Турман все еще хочет «Убить Билла», но нацелена на Шарлиз Терон

Netflix выпустил первый трейлер фильма «Старая гвардия 2» — продолжения фэнтези-боевика 2020 года с Шарлиз Терон в роли руководительницы команды бессмертных воинов Энди.

В трейлере изначально, кажется, что Энди наконец обрела покой, хотя и потеряла бессмертие, пока на ее пути не появляется новый враг, которого играет Ума Турман.

«Столетиями я наблюдала за тобой. Я уничтожу тебя и все, за что ты стоишь, с силой, которую ты даже не можешь себе представить», — говорит Турман своей коллеге в трейлере. Когда же Терон спрашивает у Туа (Генри Голдинг), кто это такая, тот отвечает: «Она первая из бессмертных. Она знает вашу историю, ваши отношения… Я боюсь того, на что она способна».

Все это завершается битвой на мечах с вайбами боевой сцены с катаной из «Убить Билла». Кажется, Невеста все еще в деле.

Отдельно трейлер намекнул на расширение истории Квин (Вероника Нго) — бессмертной, обреченной на вечное утопление за колдовство, которую спасли от Железной Девы на дне океана в эпилоге первого фильма. Среди остального актерского состава появляются Маттиас Шонартс, Кики Лейн, Марван Кензари, Лука Маринелли и Чиветел Эджиофор.

«Букер (Шонартс) все еще в изгнании после предательства, а Квинн (Нго) жаждет мести после побега из своей подводной тюрьмы. Энди борется со своей новообретенной смертностью, когда возникает таинственная угроза, которая может поставить под угрозу все, над чем она работала тысячи лет», — говорится в официальном синопсисе. «Команда обращается за помощью к Туа (Голдинг), старому другу, который может дать ключ к разгадке тайны бессмертного существования».

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Срежиссировала сиквел Виктория Махони по сценарию Грега Руки, который адаптировал свой собственный графический роман. «Старая гвардия 2» дебютирует на Netflix 2 июля.

«В этом фильме каждый найдет что-то для себя», — заявила Терон в анонсе к фильму. «Фанаты, которым понравился первый фильм, фанаты, которым нравятся оригинальные графические романы, и совершенно новые фанаты, которые ищут безумного экшена, великолепных локаций и актерского состава с мировым именем».

Источник: EW, Games Radar