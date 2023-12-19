Крупная утечка Insomniac Games: расписание выхода будущих игр, продажи игр Sony на PC и эксклюзивные права на игры по «Людям Икс»

Сегодня хакеры, ранее взломавшие Insomniac Games, слили более 1,3 млн файлов, включая персональные данные разработчиков таких известных игровых франшиз, как Spider-Man и Ratchet & Clank — всего более 1 ТВ данных. Кроме концепт-артов, сюжета и геймплея Marvel’s Wolverine со взрослым рейтингом, которые сейчас гуляют по интернету (берегитесь спойлеров!), в слитых файлах обнаружили расписание будущих игр Insomniac и довольно интересные данные о продажах ПК-портов эксклюзивов PlayStation.

Вероятное расписание выхода будущих игр Insomniac

Кроме упомянутого экшна о Росомахе, в работе студии находится игра о Людях Икс, третья часть Spider-Man, а также спиноф о Веноме. Также в планах значится следующая часть приключенческого экшн-платформера Ratchet & Clank об исследовании космоса. Также с ливня стало известно, что Sony заключили эксклюзивное соглашение с Marvel — к 2036 году права на выпуск игр о «Людях-Иксах» будут принадлежать исключительно внутренним студиям владельца PlayStation. В то же время персонажи «Людей Икс» могут появиться в других играх с другими героями, как «Мстители» или «Стражи Галактики».

Marvel&s Venom — 2025 год

Marvel’s Wolverine — 2026 год

Marvel&s Spider-Man 3 — 2028 год

Новая часть Ratchet & Clank — 2029 год

Marvel&s X-Men — 2030 год

Игры по новой франшизе — после 2030 года

Продажи игр Sony на PC (данные на февраль 2023-го):

Horizon: Zero Dawn — 3,3 млн копий

God of War — 2,5 млн копий

Days Gone — 1,7 млн ​​копий

Spider-Man — 1,3 млн копий

Uncharted: Legacy of Thieves Collection — 483 тыс. копий

Spider-Man: Miles Morales — 450 тыс. копий

Sackboy: A Big Adventure — 65 тыс. копий

В последний раз публично Sony делилась данными о продаже своих игр на ПК весной — тогда, среди прочего,мы узнали, что за 2022-й финансовый год Sony заработала $250 млн на ПК-портах эксклюзивов PlayStation, а Spider-Man разошелся тиражом 1,5 млн копий и заработал $52 млн. В 2023-м компания прогнозирует заработать на продажах портов своих игр на ПК уже $450 млн — 20% ( или пятую часть) от общих продаж игр внутренних студий PlayStation Studios.

Среди других внутренних слайдов, укравших хакеры в Insomniac Games, есть отдельный, проливающий свет на финансовую успешность игр Sony. Из интересного:

Spider-Man Miles Morales принесла $260 млн из бюджета $156 млн (10,2 млн копий);

Spider-Man Remastered — $50 млн при бюджете $39 млн (4 млн копий);

Ratchet & Clank Rift Apart — $73 млн при бюджете $81 млн (2,2 млн копий);

Spider-Man 2 — $390 млн при бюджете $315 млн (10,5 млн).

Также в слитых файлах есть интересное упоминание, что Sony вроде бы довольно легко одобряет финансирование на создание порта, если бюджет не превышает $30 млн — достаточно соответствующего запроса на почту.