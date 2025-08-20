Новости Крипто 20.08.2025 comment views icon

Криптозаймы разрушают рынок Южной Кореи, власти приостановили кредитные сервисы

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новостей

Криптозаймы разрушают рынок Южной Кореи, власти приостановили кредитные сервисы

Комиссия финансовых услуг Южной Кореи (КПФ) была вынуждена запретить внутренним криптовалютным биржам кредитные услуги после проблем на рынке. Это вызвано быстрым внедрением кредитных торговых продуктов, которые привлекли $1,1 млрд займов в течение всего одного месяца.

КФП выдала административные указания 19 августа. Все биржи страны, включая Upbit и Bithumb, вынужденно приостановить криптокредитные операции до установления официального урегулирования ситуации.

Это произошло после того, как примерно 27 600 инвесторов заняли 1,5 трлн вон ($1,1 млрд) через DeFi-сервисы, при этом 13% позиций трейдеров ликвидировали из-за волатильности цен на крипторынке.

Крупнейшие биржи Кореи поспешили запустить кредитные продукты после предложения правящей партии относительно Базового закона о цифровых активах, который бы официально разрешил такие услуги. Upbit ввел займы под залог депозитов в корейских вонах и цифровых активах в июле, тогда как Bithumb предлагал четырехкратное кредитное плечо от стоимости залога. Обеим платформам пришлось прекратить операции в прошлом месяце под регулятивным давлением.

Кредитные услуги в USDT спровоцировали необычное давление продаж, что привело к значительному падению цены стейблкоина на внутренних биржах. Это существенно нарушило нормальные торговые модели и создало арбитражные возможности между корейским и международными рынками. Собственно, разница цен на европейских и корейских биржах всегда делала последние популярными среди арбитражников.

Между тем Южная Корея готовится одобрить свои первые спотовые криптовалютные ETF и постепенно снимает ограничения на институциональную торговлю.

Источник: FSC

Популярные новости

arrow left
arrow right
Сооснователь биржи BitMEX Артур Хейс продал криптовалют на миллионы в ожидании падения BTC и ETH
Хакеры украли у криптобиржи GMX $40 млн
Владельцам Ethereum приготовиться: киты мутят воду
XRP растет, биткоин превысил $106 тыс. на фоне прекращения огня между Ираном и Израилем
Изображение милой панды превращает Linux-системы в чужие машины для майнинга криптовалют
Ликвидации коротких позиций достигли рекордных $1 млрд на фоне новых максимумов биткоина
Биткоин подорожал на фоне очередного решения Трампа
Быки и лонгисты счастливы: стоимость Solana пробила $200, а более 99% владельцев XRP находятся в зоне прибыли
Объем торгов на децентрализованных биржах достиг исторического максимума
Вы будете удивлены: сколько заработала семья Трампа на криптовалютах?
После 12 лет британец прекратил поиски винчестера с 8 тыс. биткоинов, который случайно выбросил в мусорку
Криптомайнинг не умер: до 2032 ожидается среднегодовой рост на 7,8%
Подразделение Deutsche Bank получило разрешение на выпуск евро-стейблкоинов — EURAU
Внезапно для всех Бутан стал третьей страной по количеству накопленных биткоинов
Это предательство: работа разработчика криптобиржи CoinDCX «на стороне» стоила компании $44 млн
Спотовые Ethereum-ETF зафиксировали рекордные дневные притоки капитала с BlackRock и Fidelity во главе
Полиция вскрыла биткоин-банкомат, чтобы вернуть жертве мошенничества $25 000
Известный аналитик считает, что криптоиндустрия вошла в «суперцикл преступности»
Известный криптотрейдер потерял $15 млн всего за 10 дней
$54 000 превратились в $9,6 млрд: таинственный владелец продал биткоины, лежавшие с 2011 года
Call-центры из Украины украли 1,5 млн грн у граждан ЕС и отмывали деньги в крипте
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить