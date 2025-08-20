Криптозаймы разрушают рынок Южной Кореи, власти приостановили кредитные сервисы

Комиссия финансовых услуг Южной Кореи (КПФ) была вынуждена запретить внутренним криптовалютным биржам кредитные услуги после проблем на рынке. Это вызвано быстрым внедрением кредитных торговых продуктов, которые привлекли $1,1 млрд займов в течение всего одного месяца.

КФП выдала административные указания 19 августа. Все биржи страны, включая Upbit и Bithumb, вынужденно приостановить криптокредитные операции до установления официального урегулирования ситуации.

Это произошло после того, как примерно 27 600 инвесторов заняли 1,5 трлн вон ($1,1 млрд) через DeFi-сервисы, при этом 13% позиций трейдеров ликвидировали из-за волатильности цен на крипторынке.

Крупнейшие биржи Кореи поспешили запустить кредитные продукты после предложения правящей партии относительно Базового закона о цифровых активах, который бы официально разрешил такие услуги. Upbit ввел займы под залог депозитов в корейских вонах и цифровых активах в июле, тогда как Bithumb предлагал четырехкратное кредитное плечо от стоимости залога. Обеим платформам пришлось прекратить операции в прошлом месяце под регулятивным давлением.

Кредитные услуги в USDT спровоцировали необычное давление продаж, что привело к значительному падению цены стейблкоина на внутренних биржах. Это существенно нарушило нормальные торговые модели и создало арбитражные возможности между корейским и международными рынками. Собственно, разница цен на европейских и корейских биржах всегда делала последние популярными среди арбитражников.

Между тем Южная Корея готовится одобрить свои первые спотовые криптовалютные ETF и постепенно снимает ограничения на институциональную торговлю.

Источник: FSC