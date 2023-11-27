Кристофер Нолан говорит, что «здоровому» Голливуду нужны франшизы — «они дают деньги на другие фильмы»

Режиссер «Оппенгеймера» и «Темного рыцаря» выступает за оригинальность кинопроизводства, одновременно признавая потребность в серийных блокбастерах.

«В Голливуде всегда есть баланс между франшизами, которые могут обеспечить возвращение аудитории, и тем, чего желает зритель», — сказал Нолан. «Это важная часть экономики Голливуда, которая окупает многие другие фильмы».

В то же время режиссер говорит, что нужно уважать тягу аудитории к чему-то новому.

«Откровенно говоря, одно из самых больших впечатлений от похода в кино — это увидеть трейлер фильма, о котором вы никогда не слышали», — продолжил он. «Здоровая экосистема в Голливуде — это баланс между двумя вещами, и так было всегда».

Мартин Скорсезе, который недавно выпустил «Убийцы цветочной луны», заявлял, что «вездесущность» блокбастеров «может быть негативной для зрителей, не разбирающихся в других типах кино».

«Будут поколения, которые сочтут, что фильмы — это только то, что они видели».

Скорсезе сказал, что ему и его коллегам-кинематографистам, таким как Нолан, нужно «давать отпор» культуре комиксов и франшиз, чтобы «спасти кино» для будущих поколений.