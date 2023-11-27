Новости Кино 27.11.2023 в 17:12 comment views icon

Кристофер Нолан говорит, что «здоровому» Голливуду нужны франшизы — «они дают деньги на другие фильмы»

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Партнер раздела?

Режиссер «Оппенгеймера» и «Темного рыцаря» выступает за оригинальность кинопроизводства, одновременно признавая потребность в серийных блокбастерах.

«В Голливуде всегда есть баланс между франшизами, которые могут обеспечить возвращение аудитории, и тем, чего желает зритель», — сказал Нолан. «Это важная часть экономики Голливуда, которая окупает многие другие фильмы».

В то же время режиссер говорит, что нужно уважать тягу аудитории к чему-то новому.

«Откровенно говоря, одно из самых больших впечатлений от похода в кино — это увидеть трейлер фильма, о котором вы никогда не слышали», — продолжил он. «Здоровая экосистема в Голливуде — это баланс между двумя вещами, и так было всегда».

Мартин Скорсезе, который недавно выпустил «Убийцы цветочной луны», заявлял, что «вездесущность» блокбастеров «может быть негативной для зрителей, не разбирающихся в других типах кино».

«Будут поколения, которые сочтут, что фильмы — это только то, что они видели».

Скорсезе сказал, что ему и его коллегам-кинематографистам, таким как Нолан, нужно «давать отпор» культуре комиксов и франшиз, чтобы «спасти кино» для будущих поколений.

Кристофер Нолан не заинтересован в создании фильма об искусственном интеллекте — «2001 год: Космическая одиссея» уже все рассказала

Партнер раздела?
Завантаження коментарів...

Новые посты

Посты
Огляд тепловізора Xinfrared Thermal Eye X2: помічник в полюванні і не тільки
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg

Антон Коваленко

автор

Посты
Всесвіт «Чужого» у фільмах та відеоіграх: згадуємо найкраще
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Посты
Як Чорна пʼятниця допомагає в оновленні старого робочого ПК
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

автор

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить