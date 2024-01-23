Кто первый? Samsung взялась за разработку неинвазивного глюкометра — Apple все еще «проверяет концепцию»

Южнокорейская корпорация исследует новые функции мониторинга здоровья для своих устройств, включая постоянное измерение артериального давления и неинвазивный глюкометр.

Мониторинг здоровья уже является ключевым пунктом для продаж смартфонов и часов, а Samsung, Apple и Google используют эти функции для привлечения и удержания клиентов. Прорывом в отрасли могло бы стать создание датчиков для непрерывного отслеживания артериального давления и мониторинга уровня глюкозы (не нуждающегося в прокалывании кожи) — последний годами разрабатывает Apple, и согласно последним данным, он находится на стадии «проверки концепции».

«‎Если мы сможем непрерывно измерять артериальное давление и глюкозу, мы попадем в совсем другую игру», — говорит Хон Пак, глава мобильного цифрового здоровья Samsung. «Мы вкладываем в это значительные инвестиции».

Пак не комментирует сроки для какой-либо из функций, однако если учитывать рынок в целом, то говорит, что неинвазивный глюкометр может появиться уже в ближайшие 5 лет.

«Мы рассматриваем все: от миниатюризации до различных технологических платформ, которые могут осуществлять определенный тип мониторинга уровня глюкозы или что-то среднее», — говорит он.

На прошлой неделе Samsung объявила о Galaxy Ring — кольце с датчиками здоровья, которое будет контролировать активность и сон (с множеством других функций). Продукт, по словам Пака, будет выпущен до конца 2024 года в разных цветах и размерах.

«Кольцо создано для людей, которые хотят следить за здоровьем в более удобный и менее навязчивый способ», — сказал Пак.

С ценой Samsung еще не определилась, но, как и Galaxy Watch, Ring, вероятно, не будет совместим с iPhone от Apple.

Умные часы Samsung давно предлагают функцию измерения артериального давления, однако процесс не постоянный и требует калибровки по автономному измерителю. В настоящее время цель компании состоит в том, чтобы устранить эти ограничения.

Apple тем временем планирует добавить функцию обнаружения гипертонии в свои смарт-часы позже в 2024 году. В то же время, ее экспансия на медицинские технологии прошла не совсем гладко — недавно компания изъяла функцию определения кислорода в крови с Apple Watch после юридической неудачи в патентном споре с Masimo Corp.

Samsung также изучает ряд различных датчиков для будущих версий своих наушников — в том числе с новыми способами измерения температуры тела и частоты сердечных сокращений.

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Гарнитуры смешанной реальности также могут стать новым рубежом для здоровья, сказал Пак, в частности, в том, что касается медитаций и психического здоровья. Apple собирается выпустить свой первый продукт Vision Pro в США на следующей неделе — за $3499, а Samsung, кажется, находится в поисках партнеров.

Источник: Bloomberg