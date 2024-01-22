На что способна Apple Vision Pro — гайд по использованию гарнитуры [Видео]

Apple опубликовала 10-минутное видео, на котором «первый пользователь» испытывает гарнитуру под руководством менеджера по продуктам Vision Pro Алессандры МакГинис.
Вот несколько основных моментов:
- Гарнитурой можно управлять с помощью движений глаз или рук — например, открыть галерею, свайпнуть, увеличить или переместить фото можно просто сжав пальцы.
- Также для запуска приложений можно использовать Siri и голосовые команды.
- Есть отдельный режим для панорамных фото, позволяющий разместить изображение на всю комнату.
- Продемонстрировано, как будут выглядеть пространственные видео или фильмы на стриминговых сервисах во время просмотра на гарнитуре (так же с помощью пальцев можно разместить окно в любой точке комнаты или настроить размеры).
- Настройка рабочего пространства — можно открыть почту, браузер или документы (или все сразу, поскольку пространство позволяет) и включить музыку (звук услышит только пользователь гарнитуры).
- Видеовызовы FaceTime можно расширить на всю комнату — также продемонстрировано, как отображаются люди, которые звонят с Mac или такой же гарнитуры (в первом случае — обычное видео, во втором — изображение более реалистичное).
- Изменение среды — стандартную панораму среды, в которой вы находитесь, можно изменить на панорамы различных живописных мест.
- Экран MacBook может отображаться как виртуальный дисплей с помощью одного нажатия.
- Есть отдельные программы для медитаций и развлечений — активировав последние, например, можно увидеть в комнате довольно реалистическое изображение динозавра, что немного пугает, или бабочку, которая садится вам на руку после жестовой команды.
Полный гайд по управлению Apple Vision Pro (+видео создания гарнитуры)
Предварительные заказы на Vision Pro стартовали 19 января, а в магазинах гарнитура появится 2 февраля. Стоимость, как и было заявлено ранее, достигает $3500, однако за рецептурные линзы придется заплатить дополнительно. Что касается международных продаж, то, по мнению аналитика Мин-Чи Куо, они стартуют в канун конференции для разработчиков WWDC 2024 в июне.
Между тем Марк Гурман из Bloomberg предполагает, что около 99% из почти миллиона анонсированных для гарнитуры программ — не новое программное обеспечение для visionOS, а уже существующие версии для iPad.
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