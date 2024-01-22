На что способна Apple Vision Pro — гайд по использованию гарнитуры [Видео]

Apple опубликовала 10-минутное видео, на котором «первый пользователь» испытывает гарнитуру под руководством менеджера по продуктам Vision Pro Алессандры МакГинис.

Вот несколько основных моментов:

Гарнитурой можно управлять с помощью движений глаз или рук — например, открыть галерею, свайпнуть, увеличить или переместить фото можно просто сжав пальцы.

Также для запуска приложений можно использовать Siri и голосовые команды.

Есть отдельный режим для панорамных фото, позволяющий разместить изображение на всю комнату.

Продемонстрировано, как будут выглядеть пространственные видео или фильмы на стриминговых сервисах во время просмотра на гарнитуре (так же с помощью пальцев можно разместить окно в любой точке комнаты или настроить размеры).

Настройка рабочего пространства — можно открыть почту, браузер или документы (или все сразу, поскольку пространство позволяет) и включить музыку (звук услышит только пользователь гарнитуры).

Видеовызовы FaceTime можно расширить на всю комнату — также продемонстрировано, как отображаются люди, которые звонят с Mac или такой же гарнитуры (в первом случае — обычное видео, во втором — изображение более реалистичное).

Изменение среды — стандартную панораму среды, в которой вы находитесь, можно изменить на панорамы различных живописных мест.

Экран MacBook может отображаться как виртуальный дисплей с помощью одного нажатия.

Есть отдельные программы для медитаций и развлечений — активировав последние, например, можно увидеть в комнате довольно реалистическое изображение динозавра, что немного пугает, или бабочку, которая садится вам на руку после жестовой команды.

Полный гайд по управлению Apple Vision Pro (+видео создания гарнитуры)

Предварительные заказы на Vision Pro стартовали 19 января, а в магазинах гарнитура появится 2 февраля. Стоимость, как и было заявлено ранее, достигает $3500, однако за рецептурные линзы придется заплатить дополнительно. Что касается международных продаж, то, по мнению аналитика Мин-Чи Куо, они стартуют в канун конференции для разработчиков WWDC 2024 в июне.

Между тем Марк Гурман из Bloomberg предполагает, что около 99% из почти миллиона анонсированных для гарнитуры программ — не новое программное обеспечение для visionOS, а уже существующие версии для iPad.

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