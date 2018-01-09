«Куда подевался Zuma?»: Запущенный позавчера SpaceX секретный правительственный спутник не вышел на орбиту

Cразу несколько независимых авторитетных ресурсов, в числе которых Reuters, Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники в американской правительстве и Конгрессе сообщили, что запущенный компанией SpaceX 7 января секретный спутник Zuma не вышел на целевую орбиту. Сразу оговорим, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Информаторы, пожелавшие сохранить анонимность, утверждают, что из-за какой-то неполадки спутник не отделился от второй ступени ракеты Falcon 9 и упал вместе с ней где-то в океане. При этом сообщается, что сбой якобы произошел именно в работе второй ступени ракеты.

Представитель Стратегического командования ВВС США Брук Девальт заявил, что пока им «нечего добавить в каталог спутников». В то же время в самой SpaceX заявили, что пока не готовы комментировать результаты запуска, но отметили, что все имеющиеся данные указывают на отсутствие каких-либо аномалий в работе ракеты.

Добавим, что в целом вся эта история с якобы потерянным спутником Zuma больше походит на выдумку и целенаправленную атаку на имидж SpaceX, нежели на правду. Впрочем, для окончательных выводов еще надо дождаться официального заявления SpaceX, которое не должно заставить себя долго ждать.

Источник: Reuters, Bloomberg и The Wall Street Journal