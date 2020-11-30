Это всё-таки случилось. Курс Bitcoin обновил исторический максимум

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Это случилось — в ходе торгов 30 ноября курс биткоина обновил исторический максимум, достигнув отметки $19 850,11. Предыдущий рекорд был установлен 18 декабря 2017 года, когда за одну монету давали $19 783,21.

Как отмечает Reuters, за последний год главная криптовалюта подорожала на 170%, что обусловлено общим повышением интереса инвесторов к рискованным активам и надежд на становление криптовалют общепринятым средством платежа в обозримом будущем.

Последнюю неделю курс биткоина остается крайне нестабилен — за пару дней до взятия нового рубежа криптовалюта подешевела на $3000. После установления нового абсолютного рекорда биткоин снова вошел в нисходящую тенденции и сейчас продолжает дешеветь.

Вместе с биткоином дорожают и другие основные криптовалюты.