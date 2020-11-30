Это всё-таки случилось. Курс Bitcoin обновил исторический максимум
Это случилось — в ходе торгов 30 ноября курс биткоина обновил исторический максимум, достигнув отметки $19 850,11. Предыдущий рекорд был установлен 18 декабря 2017 года, когда за одну монету давали $19 783,21.
Как отмечает Reuters, за последний год главная криптовалюта подорожала на 170%, что обусловлено общим повышением интереса инвесторов к рискованным активам и надежд на становление криптовалют общепринятым средством платежа в обозримом будущем.
Последнюю неделю курс биткоина остается крайне нестабилен — за пару дней до взятия нового рубежа криптовалюта подешевела на $3000. После установления нового абсолютного рекорда биткоин снова вошел в нисходящую тенденции и сейчас продолжает дешеветь.
Вместе с биткоином дорожают и другие основные криптовалюты.
- Курс Bitcoin резко вырос в конце 2017 года: в октябре он превысил $5 000 долларов, в ноябре — $10 000 долларов, а в середине декабря почти достиг $20 000 долларов. После этого криптовалюта начала дешеветь.
- 11 мая 2020 года Bitcoin пережил третий «халвинг»: размер вознаграждения за добавление нового блока в блокчейн снизился вдвое — до 6,25 BTC.
- В Украине с апреля 2020 года действует закон о финмониторинге. Помимо прочего, он ввел проверку операций с криптовалютами на сумму более 30 тыс. грн, а также блокировку криптокошельков и конфискацию криптовалюты за нарушения.