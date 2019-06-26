Курс Bitcoin подпрыгнул почти до $13 тыс.





Только в минувшую субботу мы отметили, что курс криптовалюты Bitcoin, которая снова резко дорожает, превысил отметку в $11 000 тыс. и продолжил двигаться по восходящей, как уже сегодня криптовалюта совершила очередной скачок. Примерно в 8 часов утра по Киеву курс резко взлетел вверх, остановившись менее чем в $100 от рубежа в $13 000. Об этом свидетельствуют данные сайтов CoinDesk и CoinMarketCap, отслеживающих стоимость криптовалют на разных биржах.

За последние сутки курс валюты повысился на 16,7%. Таким образом, всего за сутки криптовалюта добавила к стоимости почти $2000. Сейчас стоимость единицы криптовалюты немного понизилась, но на момент подготовки новости курс все еще превышает $12,5 тыс. и снова идет вверх.

Отметим, что 28 января 2019 года было зафиксировано наименьшее значение с 17 декабря 2018 года — $3388 за одну виртуальную монету. Таким образом, с начала года криптовалюта подорожала вчетверо. Сейчас многие говорят о повторении ситуации двухлетней давности — в декабре 2017 года криптовалюта дорожала на $1000 за сутки и в итоге ненадолго превысила $20 000, после чего случился обвал. Как будет в этот раз, покажет время, но с каждым очередным скачком возрастает риск новой волны роста цен на видеокарты. Надо ли говорить, что вместе с биткойном в цене растут и другие криптовалюты?