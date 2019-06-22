Bitcoin преодолел отметку в $11000 и продолжает расти. За сутки криптовалюта подорожала на $1000





Криптовалюта Bitcoin снова стремительно растет в цене. Пять дней тому назад курс Bitcoin преодолел отметку в $9400 — и вот в ходе торгов 22 июня был взят новый рубеж в $11 000, причем только за последние сутки криптовалюта подорожала на $1000. Это следует из данных бирж CoinDesk и CoinMarketCap.

На момент написания этих строк (16:54 по Киеву) Bitcoin стоит $11066,02. И курс продолжает расти. В последний раз биткоин стоил выше $11 тыс. долларов в феврале 2018 года.

За последние три месяца курс биткоина вырос более чем вдвое — 2 апреля стоимость криптовалюты превысила $5000 впервые с ноября 2018 года.

И поскольку Bitcoin является индикатором всего рынка, то и остальные криптовалюты как обычно идут тем же курсом. Так, стоимость Etherium за последние сутки увеличилась на 9,54% (до $312,72), курс Bitcoin Cash подрос на 7,80% ($460,71), а Litecoin и Monero прибавили к цене 4,55% ($142,88) и 9,29% ($117,53) соответственно. Если курс биткоина и остальных продолжит расти, то рядовых пользователей ждет очередной виток роста цен на видеокарты. Но как обычно, строить точные прогнозы здесь невозможно.

Источник: CoinDesk и CoinMarketCap