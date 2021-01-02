Новости
Курс Bitcoin впервые превысил 30 тысяч долларов [Обновлено: взята планка в 31 тысячу]

Курс Bitcoin впервые превысил 30 тысяч долларов [Обновлено: взята планка в 31 тысячу]

Курс Bitcoin впервые превысил 30 тысяч долларов [Обновлено: взята планка в 31 тысячу]


Для Bitcoin начало 2021-го ознаменовалось очередным рекордом — днем 2 января курс главной криптовалюты мира по отношению к доллару преодолел важный психологический рубеж в 30 тысяч за одну единицу криптовалюты, о чем свидетельствуют данные сайта CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах.

Обновлено [15:49]: На этом рост не остановился и к 16:00 стоимость Bitcoin достигла нового пика — 31 312, 62 долларов.

 

Курс Bitcoin впервые превысил 30 тысяч долларов [Обновлено: взята планка в 31 тысячу]

Новый максимум, зафиксированный в ходе торгов 2 января — 30 562,82 доллара. Последний час криптовалюта торгуется выше отметки 30 000 долларов за единицу криптовалюты. Непосредственно сейчас — на момент написания этой заметки — (14:39 по Киеву) курс составляет 30 479,12 доллара.

Курс Bitcoin впервые превысил 30 тысяч долларов [Обновлено: взята планка в 31 тысячу]

Цена биткоина бьет рекорды с 15 декабря 2020 года, когда курс поднялся выше 20 тысяч долларов, обновив предыдущий исторический максимум, зафиксированный в 2017 году. 25 декабря 2020 года курс биткоина преодолел рубеж в 25 тысяч за одну криптомонету, на следующий день криптовалюта подорожала до 26 тысяч долларов, 27 декабря была пройдена отметка 28 тысяч долларов, 31 декабря криптовалюта взяла планку 29 тысяч долларов.

Еще в марте этого года Bitcoin дешевел до пяти тысяч долларов, но с тех пор он стабильно растет.

Вместе с Bitcoin дорожают и другие основные криптовалюты (альткоины). По данным отраслевого трекера Coinmarketcap.com, общая рыночная капитализация виртуальных валют сейчас составляет 796,07 миллиарда долларов, из которых 571,1 миллиарда приходится на Bitcoin.

Курс Bitcoin впервые превысил 30 тысяч долларов [Обновлено: взята планка в 31 тысячу]

 

В начале декабря Рада приняла в первом чтении законопроект «О виртуальных активах», призванный окончательно урегулировать рынок криптовалют в Украине.

Рада приняла в первом чтении законопроект «О виртуальных активах», призванный окончательно урегулировать рынок криптовалют

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить