Курс Bitcoin впервые превысил 30 тысяч долларов [Обновлено: взята планка в 31 тысячу]

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Для Bitcoin начало 2021-го ознаменовалось очередным рекордом — днем 2 января курс главной криптовалюты мира по отношению к доллару преодолел важный психологический рубеж в 30 тысяч за одну единицу криптовалюты, о чем свидетельствуют данные сайта CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах.

Обновлено [15:49]: На этом рост не остановился и к 16:00 стоимость Bitcoin достигла нового пика — 31 312, 62 долларов.

Новый максимум, зафиксированный в ходе торгов 2 января — 30 562,82 доллара. Последний час криптовалюта торгуется выше отметки 30 000 долларов за единицу криптовалюты. Непосредственно сейчас — на момент написания этой заметки — (14:39 по Киеву) курс составляет 30 479,12 доллара.

Цена биткоина бьет рекорды с 15 декабря 2020 года, когда курс поднялся выше 20 тысяч долларов, обновив предыдущий исторический максимум, зафиксированный в 2017 году. 25 декабря 2020 года курс биткоина преодолел рубеж в 25 тысяч за одну криптомонету, на следующий день криптовалюта подорожала до 26 тысяч долларов, 27 декабря была пройдена отметка 28 тысяч долларов, 31 декабря криптовалюта взяла планку 29 тысяч долларов.

Еще в марте этого года Bitcoin дешевел до пяти тысяч долларов, но с тех пор он стабильно растет.

Вместе с Bitcoin дорожают и другие основные криптовалюты (альткоины). По данным отраслевого трекера Coinmarketcap.com, общая рыночная капитализация виртуальных валют сейчас составляет 796,07 миллиарда долларов, из которых 571,1 миллиарда приходится на Bitcoin.

В начале декабря Рада приняла в первом чтении законопроект «О виртуальных активах», призванный окончательно урегулировать рынок криптовалют в Украине.