Курс биткоина впервые с середины июня ненадолго поднялся свыше $25 тысяч, а Ethereum — свыше $2 тысяч

Не секрет, что рынок криптовалют сейчас переживает далеко не лучшие времена — биткоин, эфир и другие ключевые криптомонеты, как вошли в нисходящий тренд, так и пока остаются на медвежьем рынке. Но все же время от времени наблюдаются незначительные оживления. Вот, например, как сейчас: утром 15 августа курс главной криптовалюты ненадолго поднялась выше $25 тыс. за монету — впервые с середины июня 2022 года.

Правда, выше отметки $25 тыс. биткоин продержался недолго и почти сразу вернулся на красную траекторию — на этот момент за одну монету на биржах предлагают чуть больше $24 тыс. И это все равно лучше, чем в конце июня, когда стоимость криптовалюты упала ниже $19 с впервые с 2020 года.

Между тем, цена эфира выросла на 2% — до $2030,50 за единицу. Это впервые с 31 мая вторая по величине криптовалюта мира преодолела рубеж в $2000 долларов на фоне оптимизма по поводу завершения долгожданного обновления сети. На прошлой неделе разработчики Ethereum провели генеральную репетицию перед долгожданным переходом из механизма Proof of Work в Proof of Stake, в котором майнинг зависит от доли участников, а не оборудования. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин ожидает, что обновление состоится 15 сентября.

Различные аналитики традиционно дают совершенно разные прогнозы по поводу будущего рынка криптовалют — некоторые все еще ставят на дальнейшее падение на фоне массы экономических потрясений и инфляции, а другие свято верят, что в конце концов Bitcoin будет по $100 тыс. за монету. Как именно будет развиваться ситуация, как всегда, невозможно точно предсказать, так что остается только гадать.

Остается вспомнить несколько интересных событий, связанных с биткоином в последнее время — как то, что Tesla лишилась большей части биткоинов и, похоже, ничего не потеряла, или историю британца, который в 2013 году нечаянно выбросил на помойку HDD с 7500 биткоинов с тех пор изо всех сил пытается его найти. Кстати, недавно он выдумал новый план спасения с применением искусственного интеллекта.