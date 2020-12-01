Квадрокамеры — теперь мейнстрим. В минувшем квартале каждый третий проданный в мире смартфон оснащался такой камерой





На модели с квадрокамерами пришлось 30% от общего объема мировых продаж смартфонов в третьем квартале 2020 года, о чем говорится в свежем отчете аналитической компании Omdia Research.

Как известно, производители смартфонов теперь гоняются не только за мегапикселей в камерах, но и за числом фотомодулей. Без малого два года (семь кварталов) понадобилось системам из четырех основных камер, чтобы стать самыми широко распространёнными на рынке смартфонов. Двойные камеры впервые превзошли одиночные камеры в третьем квартале 2018 года, спустя пять кварталов уступили лидерство конфигурациях из трех модулей.

Квадрокамерами сегодня уже никого не удивить — такие конфигурации массового встречаются в смартфонах среднего и начального уровней. В последнем случае многомодульные камеры с модулями низкого разрешения от 2 до 5 Мп являются сугубо маркетинговым ходом для стимулирования продаж, и на практике никакой пользы от них нет. Но именно это и обеспечило квадрокамерам первенство на рынке смартфонов.

Китайские производители — неоспоримые лидеры гонки камер в смартфонах. Среди семи крупнейших производителей смартфонов самый высокий процент моделей с квадрокамерой у Xiaomi — целых 60% от общего объема в третьем квартале. За тот же период доли моделей со сдвоенными и тройными камерами составляли 14% и 8% соответственно.

У бренда недорогих смартфонов Realme, недавно отделившегося от Oppo, модели с квадрокампрами составили более половины от всех отгруженных за квартал смартфонов. Что интересно, все смартфоны Realme, отгруженные в третьего квартале 2020 года, имели не менее двух модулей в основной камере.

В структуре продаж Oppo, Vivo и Huawei смартфоны с квадрокамерами также занимают львиную долю.

Лидер рынка Samsung также медленно, но уверенно наращивает число модулей в камерах своих смартфонов среднего и низкого уровня: в минувшем квартале доли смартфонов тремя и четырьмя основными камерами были равноценны — 35%.

И только компания Apple «пасет задних» в этой гонке камер — около 50% в общей структуре занимают iPhone с двойной камерой, тогда как на модели с тройными камерами приходится все 17% продаж. Но с учетом того, что в актуальной линейке iPhone 12 компания использует двойные камеры для более доступных моделей и четверные — для Pro-моделей, вероятно, вскоре доля iPhone с многомодульными камерами заметно увеличится.