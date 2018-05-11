Квартальный доход NVIDIA за год вырос на 66% и достиг рекордного значения $3,2 млрд, чистая прибыль – $1,24 млрд (↑145%)

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Компания NVIDIA, у которой финансовый календарь сильно не совпадает с обычным, вчера опубликовала отчет за первый квартал 2019 финансового года, завершившийся у нее 29 апреля.

Доход за квартал оказался рекордно высоким. Говоря точнее, калифорнийский чипмейкер выручил $3,21 млрд, что на 66% больше, чем за тот же период год назад, когда доход был равен $1,94 млрд. По сравнению с предшествующим кварталом доход вырос на 10%.

Показатель валовой прибыли, характеризующий рентабельность, по итогам квартала оказался равен 64,5%. Кварталом ранее он составлял 61,9%, год назад — 59,4%.

Чистая прибыль NVIDIA в первом квартале 2019 финансового года оказалась равна $1,24 млрд, что на 145% больше прошлогоднего показателя и на 11% больше показателя за предшествующий квартал. Прибыль в расчете на акцию увеличилась за год на 151% — с $0,79 до $1,98.

Руководство компании отмечает рост во всех сегментах, включая автомобильные чипы и ускорители, используемые для глубокого обучения нейронных сетей. Если же вдаваться в детали, то игровой (и майнинговый по совместительству) сегменте является для компании самым значимым – он обеспечил $1,72 млрд, что на 68% больше, чем годом ранее. Вторым по значимости является сегмент решений для ЦОД, который по итогам квартала принес рекордные $701 млн, что соответствует росту на 71%.

В числе наиболее значимых достижений квартала NVIDIA отмечает анонс технологии трассировки лучей RTX, выпуск нового профессионального ускорителя NVIDIA Quadro GV100 и суперкомпьютера DGX-2, а также выпуск библиотеки TensorRT 4 для ускорения приложений искусственного интеллекта.

За квартал акционерам было возвращено $746 млн в форме выкупа акций и $91 млн в форме выплаты дивидендов.

По состоянию на конец квартала активы NVIDIA оценивались в $11,5 млрд из которых 7,3 млрд долларов приходилось на денежные средства и их эквиваленты.

В текущем квартале производитель рассчитывает получить доход в размере $3,1 млрд ±2%. При этом рентабельность должна сохраниться на уровне 63,3-63,5%.

На грядущих выставках GTC Taiwan и Computex 2018 «зеленые» пообещали «максимальный игровой опыт», но анонс графических карт GeForce следующего поколения там весьма маловероятен.

Источник: NVIDIA