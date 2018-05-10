NVIDIA обещает «максимальный игровой опыт» на GTC Taiwan и Computex 2018 (новые видеокарты Volta?)

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NVIDIA опубликовала короткий (в буквальном смысле) тизер, пообещав общественности «Ultimate Gaming Experience» на грядущем мероприятии GTC Taiwan, которое пройдет 30 мая.

Сложно сказать, какой конкретно анонс заключен в эту размытую рекламную формулировку. Это может быть как долгожданные новые дискретные видеокарты «зеленых», так и что-то менее существенное для геймеров с поддержкой 4K и HDR.

Официально GTC 2018 в Тайване посвящена анонсам, связанным с искусственными интеллектом. Если полностью перевести надпись на рекламном изображении с китайского на русский, то выйдет «Задействуйте GPU для изучения бесконечных возможностей мира – узрите мощь ИИ и максимальный игровой опыт на GTC Taiwan и Computex 2018».

Впрочем, маркетинг зачастую бывает сильно отдаленным от реальности, так что определенно не стоит питать особых надежд на новые карты, хотя недавнее появление подробных характеристик GeForce GTX 1180 делает это событие достаточно вероятным.

Источник: TechPowerUp