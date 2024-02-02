Брэд Питт сыграет в фильме «Кинокритик» — последней режиссерской работе Квентина Тарантино

Ранее дуэт работал над боевиком «Бесславные ублюдки» и драмеди «Однажды в Голливуде» – последний принес Питту «Оскара».

Как сообщает Deadline, Брэд Питт присоединится к актерскому составу 10-го и последнего фильма Квентина Тарантино. Продюсером станет Стейси Шер, а релиз ожидается в 2025 году.

Вероятно, действие фильма будет разворачиваться в южной Калифорнии 1970-х годов и вдохновлено циничным кинокритиком, которого читал Тарантино в детстве. Ранее режиссер опроверг слухи о том, что главной героиней повествования станет известная женщина-кинокритик Полин Лейл.

Квентин неоднократно заявлял, что планирует создать 10 фильмов до момента, когда уйдет на пенсию. Он снял девять лент (если считать два фильма «Убить Билла» как один). Тарантино также исповедует философию, что режиссеры теряют навыки с возрастом.

Проект «Кинокритик» пока не принадлежит ни к одной студии, но один из кандидатов — Sony, распространившая «Однажды в Голливуде», драмедийный фильм Тарантино о киноиндустрии 1960-х годов, а также заключила с ним уникальное соглашение, согласно которому авторские права со временем возвращаются к режиссеру. Лента получила два «Оскара» (включая один для Питта за лучшую мужскую роль второго плана), где была представлена в 10 номинациях, а также собрала более $377 миллионов во всем мире.

Последний раз Питт сыграл главную роль в «Вавилоне» Дэмиена Шазелла и «Скоростном поезде» Дэвида Литча, оба вышли на экраны в 2022 году. В предстоящем полнометражном фильме «Волки» режиссера Джона Уоттса Питт воссоединится с коллегой по «11 друзьям Оушена» Джорджем Клуни.