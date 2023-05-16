«Киевстар» обновил тарифы предоплаты LOVE UA — от 190 до 330 грн за 4 недели

«Киевстар» 16 мая запустил обновленную «патриотическую» линейку тарифов подписки LOVE UA, которая станет основным предложением (в сегменте prepaid) оператора, по меньшей мере, на остаток 2023 года. Если кратко, обновленные тарифы отличаются расширенным наполнением и, конечно, повышенной абонплатой. Теперь в зависимости от тарифа абонплата составляет от 190 до 330 грн за 4 недели вместо 150-275 грн. в прошлогодней линейке.

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Основные условия

Обновленная линейка LOVE UA представлена ​​тремя основными тарифами: LOVE UA Світло, LOVE UA Пісня, LOVE UA Сила с увеличенным объемом пакетных услуг — больше минут для звонков на другие сети и/или дополнительные гигабайты интернета, в том числе и в роуминге («Роумінг як вдома»). Для большего удобства мы свели информацию о ключевых условиях этих тарифов на изображении ниже:

Отдельно предлагается тариф ВСЕ РАЗОМ Сила, в который входит все, что есть в LOVE UA Сила, и дополнительно еще услуга домашнего интернета за ту же абонплату.

А еще «Киевстар» отмечает, что прислушивается к пожеланиям своих абонентов, и внедряет новые функции, как возможность сделать тариф более бюджетным с опцией «Суперсила Економія» (можно удешевить LOVE UA Пісня до 140 грн/4 недели в обмен на более скромный пакет) или сохранить неизрасходованные гигабайты трафика на следующий период (в тарифе ВСЕ РАЗОМ Сила).

Подключить или перейти на новые тарифы уже могут все желающие самостоятельно в фирменном приложении «Мой Киевстар», на сайте компании, по номеру 477*1 или в любом магазине оператора.

В конце апреля «Киевстар» провел очередную волну повышения цен в тарифах, где цена не изменялась от 1,5 до 3 лет.