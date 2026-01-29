"Киевстар ТВ": украинский детективный сериал "Тихая Нава" собрал 7 млн просмотров за 10 дней

Новости Кино 29.01.2026 comment views icon

Сериал «Тихая Нава» производства «Киевстар ТВ» и Sfera Film, основанный на реальных криминальных дело, собрал рекордные просмотры. Стриминг называет его первым качественным украинским сериалом true crime.


Платформа рассказала Forbes, что несмотря на схожесть с известным делом «Боярского маньяка», сериал не экранизирует конкретную историю. Как отмечает «Украинская правда», пользователи социальных сетей высказывают мнение, что «Тихая Нава» может быть экранизацией произведения Иллариона Павлюка «Я вижу, вас интересует тьма» 2020 года.

По данным «Киевстар ТВ», это один из самых сильных стартов на украинском стриминговом телевидении: за 10 дней восемь серий, которые вышли 15 января, собрали 7 млн просмотров. Издание сравнивает этот результат с четырьмя сильными проектами Sweet.TV прошлого года, которые вместе собрали 5 млн.

Это уже второй собственный сериал «Киевстар ТВ», после комедийной драмы «Витя», производство которой стоило 1 млн грн за серию. Бюджет «Тихой Навы» превысил этот показатель, но компания не раскрывает точные цифры. Его начали снимать в июле 2025 года, и сняли за 35 дней, которым предшествовали месяцы подготовки. Из 400 человек творческого коллектива 255 составляли актеры массовых сцен. Продюсерами стали Анна Гончар, Дмитрий Сафановский и Алла Липовецкая, оператор-постановщик — Вячеслав Раковский («Каховский объект»), режиссер — Дмитрий Андриянов, сценаристы — Евгения Савиченко, Артем Кобзан, Марк Лимаренко.


В украинском сериале можно увидеть актеров театра Франко, в частности Ларису Руснак, Александра Рудинского, Андрея Саминина. Также в главных ролях Михаил Жонин, Сергей Кисель и Анастасия Пустовит. Во время съемочного процесса даже актеры не знали, кто из персонажей окажется преступником, что повлекло отказ от участия некоторых из них.

Создатели сериала отмечают свежесть жанра среди факторов успеха. Александр Рудинский говорит: «Ниша true crime у нас не заполнена». Алла Липовецкая рассказывает: «Запрос на премьеры на платформах большой. Нам нужны уже не мыльные истории, а именно такие, которые держат». Пресс-служба «Киевстар ТВ» сообщила, что успеху также способствовало «масштабное маркетинговое сопровождение», не называя конкретную сумму бюджета. Несмотря на громкий старт «Тихой Навы», критики отмечают некоторые недостатки актерской игры и сценария, а также не всегда удачный юмор.

