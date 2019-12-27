Kyiv Boryspil Express перевез милионного пассажира и вывел на маршрут новый украинский дизель-поезд ДПКр-3

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В начале декабря «Укрзалізниця» похвасталась результатами первого года работы Kyiv Boryspil Express, заявив об осуществлении почти 10 тыс. рейсов и осуществления без малого 1 млн пассажиров. Сегодня, 27 декабря 2019 года, первый заместитель Министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович вместе с председателем правления Укрзализныци Евгением Кравцовым поздравили миллионного пассажира Kyiv Boryspil Express и отправили в рейс новый дизель-поезд.

При этом Дмитрий Абрамович отметил, что маршрут Kyiv Boryspil Express пользуется большим спросом среди пассажиров и именно поэтому было решено добавить на маршрут новый дизель-поезд, в котором увеличено количество вагонов и посадочных мест.

«За год работы Kyiv Boryspil Express перевез 1 млн пассажиров. Мы видим, что маршрут пользуется популярностью и мы хотим развивать его и дальше. Новый поезд состоит из трех вагонов и вмещает максимально 470 пассажиров с учетом стоячих мест. Кроме того, для перевозки людей с инвалидностью на колясках создано безбарьерное пространство: установлен выдвижной пандус, предусмотрены места для колясок и просторный санитарный модуль», — отметил первый заместитель министра.

Дмитрий Абрамович также сообщил, что новый украинский дизель-поезд ДПКр-3 для региональных пассажирских перевозок, созданный на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ), успешно прошел все испытания на участке Киев-Тернополь-Кременчуг. Сегодня он отправился в свой первый рейс по маршруту «Киевский ЖД Вокзал — Международный аэропорт «Борисполь»».

Напомним, что в данный момент маршрут Kyiv Boryspil Express обслуживается с помощью польских рельсобусов PESA 620M. Ранее мы рассказывали, чем отличаются украинские дизель-поезда ДПКр-3 и ДПКр-2.

Источник: Мининфраструктуры