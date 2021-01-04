КГГА опять перенесла сроки внедрения электронного билета в столичных маршрутках (на полгода, до 1 июля 2021 года)





Если в новом году вы уже успели воспользоваться услугами киевских маршруток и не обнаружили там валидаторов для бесконтактной оплаты проезда, то вам не показалось. Оказывается, в предпоследний день прошлого года столичные власти в очередной раз перенесли ввод в эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева.

Соответствующее распоряжение №2079 опубликовано на официально сайте Киевской городской государственной администрации.

Ранее в соответствии с распоряжениями Департамента транспортной инфраструктуры все перевозчики, независимо от формы собственности, работающих в столице на городских автобусных маршрутах, в том числе в режиме маршрутного такси, должны были до конца года присоединиться к автоматизированной системе учета оплаты проезда. Теперь введение обязательного электронного билета в маршрутках перенесли с 1 января 2021 года на 1 июля 2021 года. Впрочем, с учетом предыдущих переносов сроков к этой дате не стоит относиться как к окончательной.

Напомним, что в середине прошлого года киевские маршрутчики просили КГГА перенести запуск электронного билета на год, приобрести валидаторы за счет третьей стороны и закрыть Uber Shuttle. Ну, а под самый новый год представители частных перевозчиков заявили, что после январского локдауна могут повысить цену за проезд до 12 грн.

Источник: КГГА