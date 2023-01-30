Китайский поисковик Baidu планирует внедрение чат-ботов с искусственным интеллектом, аналогичных ChatGPT от OpenAI – релиз ожидается уже в марте

По сообщению инсайдера, крупнейшая поисковая компания Китая планирует представить в марте приложение в стиле ChatGPT, первоначально встроив его в свои основные поисковые службы. Инструмент, название которого еще не определено, позволит пользователям получать результаты поиска в ходе беседы с уточняющими вопросами, как это позволяет делать популярная платформа OpenAI.

Компания Baidu вложила миллиарды долларов в исследования искусственного интеллекта в рамках многолетних усилий по переходу от традиционного онлайн-маркетинга к более глубоким технологиям. По словам источника, разработанная ею модель машинного обучения Erni обучалась на данных в течение нескольких лет. Система станет основой будущего инструмента, подобного ChatGPT.

Инструмент искусственного интеллекта ChatGPT от OpenAI, взбудоражил интернет с момента своего публичного дебюта в ноябре, собрав более миллиона пользователей за несколько дней и вызвав дебаты о роли ИИ в школах, офисах и домах. Крупные технологические компании инвестируют миллиарды в разработку использующих его приложений, в то время как другие извлекают выгоду из ажиотажа вокруг темы. Акции Buzzfeed выросли более чем вдвое в этом месяце после того, как компания объявила о планах внедрения контента, созданного с помощью ChatGPT.

Корпорации Baidu, Alibaba, Tencent и ByteDance контролируют большую часть китайского интернета. Поисковая компания пытается добиться рост после наметившегося отставания от конкурентов на внутреннем рынке в таких областях, как мобильная реклама, видео и социальные сети. Помимо исследований в области искусственного интеллекта, поисковый гигант в настоящее время также разрабатывает технологию автономного вождения.

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Как следует из расшифровки внутренней беседы в компании, полученной Bloomberg, главный исполнительный директор Baidu Робин Ли привел аналог ChatGPT в качестве примера сферы, в которой технический гигант может взять на себя инициативу.

«Я так рад, что технология, над которой мы размышляем каждый день, может привлечь внимание стольких людей. Это непросто», — сказал Робин Ли. Он предупредил, что коммерциализация ИИ, генерирующего контент, путем превращения его в «продукт, который нужен всем» может быть сложной задачей.

ChatGPT также вызвал оживленный интерес и у китайских пользователей. Они, как и люди в других странах, восторженно делились скриншотами удивительных разговоров с ИИ-ботом в местных социальных сетях. И это несмотря на жесткую цензуру внутреннего интернета, в значительной степени отгороженного от остального мира. Ограничения помогли таким компаниям, как Baidu, процветать в качестве местных эквивалентов Google, Amazon и Facebook. Помимо Baidu, несколько китайских стартапов также изучают генеративный ИИ и привлекли таких инвесторов, как Sequoia и Sinovation Ventures.