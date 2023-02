ChatGPT стал автором не менее 200 книг в Kindle Store — книжном интернет-магазине Amazon

Вероятно, количество книг, написанных ИИ чат-ботом ChatGPT значительно больше, поскольку политика Amazon прямо не требует от авторов раскрывать информацию об использовании искусственного интеллекта.

Reuters пишет, что авторство чат-бота указано в 200 книгах в Kindle Store. Это один из последних примеров использования ChatGPT, получившего большую популярность у общественности после того, как OpenAI открыла бесплатный доступ к нему в ноябре.

Творение Шиклера под названием «Мудрая маленькая белочка: история о сбережениях и инвестициях» — это 30-страничная детская книга, написанная и проиллюстрированная ИИ, которая продается за $2,99 за цифровую копию и $9,99 за печатную версию. Хотя Бретт говорит, что книга принесла ему менее $100 с момента ее публикации в январе, он потратил на ее создание несколько часов. Автор использовал подсказки ChatGPT вроде: «напиши историю о папе, обучающем своего сына финансовой грамотности»

Среди других примеров контента Kindle Store, созданного искусственным интеллектом: детская история «Сила домашнего задания», сборник стихов «Эхо Вселенной» и научно-фантастическая эпопея о межзвездном борделе «Галактический сутенер: Том 1»

Тем временем американский онлайн-журнал фэнтези и научной фантастики Clarkesworld Magazine приостановил подачу коротких рассказов после потока статей, подозреваемых в использовании ИИ без предупреждения. Редактор издания Нил Кларк говорит, что идентифицировал истории, созданные чат-ботом благодаря «некоторым очень очевидным закономерностям», но не уточнил каким именно.

Clarkesworld сейчас запрещает подачу рассказов, «написанных ИИ или в соавторстве с ИИ». В этом месяце издание забанило более 500 пользователей за то, что те отправили контент, вероятно, созданный искусственным интеллектом. Clarkesworld платит 12 центов за слово, а это явная возможность быстрого заработка.

From what I can tell, it’s not about credibility. It’s about the possibility of making a quick buck. That’s all they care about.

— clarkesworld (@clarkesworld) February 20, 2023