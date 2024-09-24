«Китай стал наибольшей проблемой»: 60% компонентов российского оружия поступают через КНР

Примерно 60% иностранных частей, найденных в российском оружии в Украине, поступают через Китай. Об этом рассказал советник президента Зеленского Владислав Власюк.

Власюк также говорит, что важные компоненты, которые используются для наблюдения, беспилотники и ракеты происходят из США, Нидерландов, Японии и Швейцарии и других западных стран.

«Если взять все обычные типы вооружения и посчитать компоненты иностранного производства — около 60% будет из Китая. С некоторыми производителями у нас были длительные переговоры по этому поводу КНР является самой большой проблемой, я бы сказал».

Несмотря на тесные торговые связи между россией и Китаем, Пекин неоднократно отрицал поставки оружия любой стороне и заявлял, что не причастен к войне в Украине. Несмотря на масштабные санкции, москва использует в военном производстве микросхемы и другие компоненты с Запада.

Советник президента считает, что Европейский Союз мог бы сделать больше, чтобы остановить поток западной продукции. В частности принять меры против российской атомной компании «Росатом». Европейские столицы неохотно принимают санкции из-за доминирования россии в поставках атомных технологий.

«Росатом»… мы считаем, что она использует свои сети для снабжения российской армии», — говорит Власюк.

Страны ЕС могли бы направить санкции на логистику россии, такую как аэропорты и морские порты, финансовые учреждения, которые способствуют продажам, сказал советник президента. По его словам, пакет санкций США в отношении ИТ оказался очень эффективным после того, как вступил в силу в начале этого месяца.

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Источник: Reuters

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