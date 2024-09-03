В 2024 году Китай инвестировал в полупроводники $25 млрд — больше, чем США, Тайвань и Южная Корея вместе

Китай стал крупнейшим покупателем оборудования для производства микросхем. В первой половине 2024 года китайские компании инвестировали $25 млрд в производство полупроводников.

Инвестиции Китая превысили расходы Южной Кореи, Тайваня и США в этой области. Ожидается, что в 2024 году Китай потратит на фабрики чипов $50 млрд. На фоне санкций китайские компании стремятся максимально локализовать производство в собственной стране. В 2024 и 2025 ожидается запуск более десятка соответствующих фабрик.

Инвестиции не ограничиваются крупнейшими производителями, как Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) и Hua Hong, средние и мелкие предприятия также привлечены. Инвестиции позволили Китаю сохранить позиции крупнейшего в мире рынка оборудования для производства микросхем. Практически все новые китайские фабрики сосредоточены на завершающих узлах производства, поскольку им трудно получить передовые технологические процессы.

Китай является единственным крупным рынком, который увеличил затраты на производство по сравнению с предыдущим годом, несмотря на замедление мировой экономики. Напротив, Тайвань, Южная Корея и Северная Америка сократили свои инвестиции в полупроводниковое оборудование.

Рост расходов в Китае также существенно повлиял на других производителей микросхем. Такие компании, как американские Applied Materials, Lam Research и KLA, японская Tokyo Electron и нидерландская ASML. Компании сообщили об увеличении прибыли от китайских заказчиков. Их вклад в доходы колеблется от 32% (Applied Materials) до 49% (ASML).

Агрессивные закупки Китая привели к тому, что капиталоемкость индустрии чипов наращивалась на 15% ежегодно в течение четырех лет подряд. Как и глобальные продажи полупроводников, этот показатель является ключевым для мониторинга равновесия спроса и предложения в отрасли. В целом перспективы полупроводниковой промышленности остаются хорошими. Рост в 2024 году в основном был обусловлен спросом на чипы памяти и процессоры искусственного интеллекта.

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Источники: Nikkei, Tom`s Hardware

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