Китай запустил свой первый водородный поезд — он развивает скорость до 160 км/ч, имеет запас хода 600 км и 5G-связь

Крупнейший в мире производитель железнодорожных транспортных средств выпустил поезд с нулевым уровнем выбросов, использующий комбинацию водородного топлива и суперконденсатора как источник энергии.

Поезд состоит из 4 вагонов, имеет запас хода 600 км и может развивать скорость до 160 км/ч, что делает его самым быстрым железнодорожным водородным транспортом, который работает сегодня.

Разработка принадлежит государственному промышленному предприятию CRRC и Chengdu Rail Transit. В поезде работает 5G, а также предусмотрены режимы автоматического запуска, остановки и возвращения в депо.

Водород считается чистым источником энергии, так как водяной пар — это единственный побочный продукт, который выделяется при его сжигании. Он не производит вредных веществ, загрязняющих окружающую среду или парниковых газов. Кроме того, водород можно производить из разных источников, включая возобновляемые ресурсы, такие как энергия ветра, солнца и воды, что еще больше увеличивает его потенциал как варианта экологически чистой энергии.

Германия лидирует в производстве такого транспорта, там уже работают 14 поездов Alstom на водородном топливе. Машина CRRC опережает немецкие поезда по скорости примерно на 20 км/ч, но те в свою очередь предлагают больший запас хода – до 1000 км.

В 2019 году свой первый водородный поезд HydroFLEX – модифицированную версию электропоезда класса 319 – запустила Великобритания.

Ранее Япония и Корея были наиболее активными странами, которые настаивали на использовании водорода в качестве «зеленого» решения для транспорта. Однако последние данные показывают, что именно Китай берет на себя лидерство в фактическом развертывании водородных заправочных станций. В мире насчитывается всего около 1000 водородных станций, и примерно треть из них находится в Китае.

Это может быть показательным шагом: страна, контролирующая подавляющее большинство цепи снабжения литиевыми батареями (недавно мы публиковали визуализацию, показывающую это преимущество), также понемногу переходит на водород. Учитывая, что сокращение ресурсов лития может повлечь за собой скачок цен и остановить разгоняемую прямо сейчас электрическую революцию, было бы разумно заранее подготовить водородные альтернативы.

Китай ставит смелую цель — стимулировать рост сектора водородной энергетики. Согласно плану, опубликованному Национальной комиссией по развитию и реформам и Национальным управлением по энергетике (NEA), к 2025 году в стране будет около 50 000 автомобилей на водородных топливных элементах, и ежегодно будет производиться от 100 000 до 200 000 тонн водорода из возобновляемых источников энергии.

Источник: New Atlas