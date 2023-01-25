Китай продолжит доминировать на рынке аккумуляторов как минимум до 2027 года, контролируя 6 из 10 крупнейших заводов мира — Инфографика

Мир постепенно приближается к электромобильной эре, поэтому производство аккумуляторов становится приоритетом для многих стран. Однако Китай лидирует в гонке и будет занимать первое место, по меньшей мере, до 2027 года.

На основе рейтинга цепи поставки литий-ионных батарей BloombergNEF, Visual Capitalist визуализировал мощность производства аккумуляторов по странам в 2022 и 2027 годах, подчеркивая степень доминирования Китая.

Производственные мощности аккумуляторов по странам в 2022 году

В 2022 году Китай имел больше мощностей по производству аккумуляторов, чем остальной мир вместе взятый. Имея почти 900 ГВт·ч мощностей или 77% общего объема производства, Китай является «домом» для шести из 10 крупнейших в мире производителей аккумуляторов (В 2021 году мировым лидером была китайская CATL (Contemporary Amperex Technology Co Ltd) с долей рынка 32,5 %).

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За доминированием Китая в области аккумуляторов стоит его вертикальная интеграция в остальной цепочке поставок электромобилей, от добычи металлов до производства электромобилей. Это также самый большой рынок электромобилей — на него пришлось 52% мировых продаж в 2021 году.

Польша занимает второе место с менее чем 1/10 мощности Китая. Кроме того, во Вроцлаве находится гигафабрика LG Energy Solution – крупнейшая в своем роде в Европе и одна из самых больших в мире. Всего в 2022 году европейские страны (включая не входящие в ЕС страны) составляли лишь 14% мировых мощностей по производству аккумуляторов.

Несмотря на то, что США находятся в тени Китая, когда дело доходит до аккумуляторов, они также являются одними из мировых лидеров по производству литий-ионных батарей. По состоянию на 2022 год в стране находилось 8 основных заводов по производству аккумуляторов, сосредоточенных на Среднем Западе и Юге.

Монополия Китая продержится до 2027 года

Прогнозируется, что мировые мощности по литий-ионному производству вырастут в восемь раз в течение следующих пяти лет. Вот топ-10 стран по прогнозируемой мощности производства аккумуляторов в 2027 году:

Установленное преимущество Китая сохранится до 2027 года — с 69% мировых мощностей по производству аккумуляторов.

Между тем, по прогнозам, США увеличат свои мощности более чем в 10 раз в течение следующих пяти лет. Налоговые льготы на электромобили в Законе о понижении инфляции, вероятно, будут стимулировать производство аккумуляторов, вознаграждая производителей электромобилей, изготовленных из отечественных материалов. Наряду с Ford и General Motors, азиатские компании, включая Toyota, SK Innovation и LG Energy Solution, объявили об инвестициях в производство аккумуляторов в США в последние месяцы.

В 2027 году в Европе разместятся шесть из 10 стран с крупнейшим производством аккумуляторов. Нынешние и будущие европейские заводы созданы как отечественными, так и иностранными компаниями, включая немецкую Volkswagen, китайскую CATL и южнокорейскую SK Innovation.

Могут ли страны разорвать отношения с Китаем?

Несмотря на рост производства в Северной Америке и Европе, доминирование Китая не имеет себе равных.

Производство аккумуляторов – это только одна часть головоломки, хотя и главная. Большинство деталей и металлов, из которых состоит батарея, таких как литий, электролиты, сепараторы, катоды и аноды, преимущественно изготавливаются в Китае.

Поэтому борьба с почти монополией Китая будет дорогой. По данным Bloomberg, США и Европе придется инвестировать 87 миллиардов долларов и 102 миллиарда долларов соответственно, чтобы к 2030 году удовлетворить внутренний спрос на аккумуляторы с локальными сетями поставок.