HydroFlex — первый британский водородный поезд

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Инженеры из Бирмингемского железнодорожного исследовательского центра и компании Porterbrook, специализирующейся на лизинге подвижного состава, представили на железнодорожной выставке Rail Live 2019 прототип первого британского водородного поезда HydroFlex. Состав из четырех вагонов представляет собой модифицированную версию электропоезда класса 319 и, возможно, появится на железных дорогах Великобритании уже в этом году, сообщает IEEE Spectrum.

Отметим, что железные дороги Соединенного Королевства — самые старые во всем мире, их протяженность составляет почти 16 тысяч километров. При этом электрифицировано чуть больше трети железных дорог страны, на неэлектрифицированных участках ходят дизельные поезда. По данным правительственной рабочей группы по декарбонизации транспорта, в 2016-2017 годах британские пассажирские поезда потребили 3,5 млрд киловатт-часов электроэнергии и 501 млн литров дизельного топлива, что в совокупности эквивалентно 2,9 мегатоннам углекислого газа.

Великобритания, как и многие другие страны, намерена со временем отказаться от использования дизельного подвижного состава — окончательная замена почти четырех тысяч дизельных поездов запланирована к 2040 году. Вместе с тем, электрификация путей обходится дорого, поэтому местные железнодорожные операторы в качестве экологичной альтернативы дизелю в последние годы всерьез стали рассматривать значительно подешевевшие вследствие неустанного развития технологий системы на водороде.

«Несколько лет назад переход на водородные поезда во многих случаях был экономически нецелесообразен. На сегодняшний день ситуация изменилась кардинально», — говорит Гай Макэри, представитель канадского производителя топливных элементов Ballard Power Systems, решение которого используется в HydroFlex.

Впрочем, следует уточнить, что HydroFlex в действительности представляет собой гибридный состав: дело в том, что в его основе лежит обычный поезд, а потому инновационное рельсовое транспортное средство по-прежнему может передвигаться, получая электричество от электросети (как по проводам, так и через контактный рельс). В то же время, в одном из его вагонов установлены 100-киловаттная топливная ячейка, литий-ионные батареи и 4 четыре резервуара, рассчитанных на хранение 20 килограммов сжатого водорода. Предполагается, что большую часть пути HydroFlex будет питаться от контактной сети, а когда такой возможности нет — задействует запасы водорода.

«Наш прототип демонстрирует, что водородные технологии могут быть внедрены на существующих электропоездах без внесения кардинальных изменений в их схему, включая систему управления», — указывает профессор Стюарт Хиллмансен из Бирмингемского железнодорожного исследовательского центра.

Пока что разработчики продемонстрировали возможности HydroFlex на железнодорожном испытательном полигоне в Уорикшире, но планируют уже в этом году при поддержке Министерства Транспорта перейти к испытаниям водородного поезда на основной железнодорожной сети Великобритании.

«Мы очень довольны тем, как поезд показал себя на тестовом полигоне, и с нетерпением ждем его выхода на национальную железнодорожную сеть», — заявила представить Porterbrook Хелен Симпсон.

Инженеры прогнозируют, что первый коммерческий рейс HydroFlex совершит в ближайшие 3-4 года.

По словам посетителей Rail Live 2019, которым удалось проехаться на HydroFlex, водородный поезд двигался достаточно плавно и «на удивление тихо».

Источник: N+1