Китайская «SpaceX» случайно запустила ракету во время огневых испытаний

К счастью, обошлось без пострадавших, а сама ракета упала в гористой местности.

В воскресенье пекинская Space Pioneer провела огневые испытания первой ступени своей частной ракеты Tianlong-3 в Гуньи, городе с населением около 800 000 человек в центральной китайской провинции Хэнань. Однако во время зажигания двигателей механизм крепления на стартовой площадке вышел из строя, а сама ракета внезапно взлетела.

Незапланированный полет длился около 50 секунд и в конце концов Tianlong-3 приземлилась неподалеку в горах — однако со зрелищным взрывом, который зафиксировали на видео несколько зрителей.

Wow. This is apparently what was supposed to be a STATIC FIRE TEST today of a Tianlong-3 first stage by China’s Space Pioneer. That’s catastrophic, not static. Firm was targeting an orbital launch in the coming months. https://t.co/BY9MgJeE7A pic.twitter.com/L6ronwLW1N — Andrew Jones (@AJ_FI) June 30, 2024

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Представители управления по чрезвычайным ситуациям провинции Хэнань сообщили, что в результате взрыва никто не пострадал. В Space Pioneer тем временем заявили о «структурном сбое» в соединении ступени и испытательного стенда, однако бортовой компьютер ракеты таки выключил двигатели автоматически после обнаружения необычной активности, а Tianlong-3 после этого со взрывом приземлилась в горах.

Space Pioneer уже вывела на орбиту Tianlong-2, которая стала первой частной ракетой с подобным достижением. Tianlong-3 тем временем предусмотрена для многократного использования и, по данным SpaceNews, создана по модели Falcon 9 от SpaceX.

Предполагается, что Tianlong-3 сможет перевозить до 17 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту, тогда как ее предшественница имела ограничение в 2 тонны.

Новая итерация ракеты все еще находится на стадии разработки, однако, вероятно, воскресная авария внесет определенные коррективы во временные рамки испытаний и потенциального запуска.

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