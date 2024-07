Китайская «SpaceX» случайно запустила ракету во время огневых испытаний

К счастью, обошлось без пострадавших, а сама ракета упала в гористой местности.

В воскресенье пекинская Space Pioneer провела огневые испытания первой ступени своей частной ракеты Tianlong-3 в Гуньи, городе с населением около 800 000 человек в центральной китайской провинции Хэнань. Однако во время зажигания двигателей механизм крепления на стартовой площадке вышел из строя, а сама ракета внезапно взлетела.

Незапланированный полет длился около 50 секунд и в конце концов Tianlong-3 приземлилась неподалеку в горах — однако со зрелищным взрывом, который зафиксировали на видео несколько зрителей.

Wow. This is apparently what was supposed to be a STATIC FIRE TEST today of a Tianlong-3 first stage by China’s Space Pioneer. That’s catastrophic, not static. Firm was targeting an orbital launch in the coming months. https://t.co/BY9MgJeE7A pic.twitter.com/L6ronwLW1N

— Andrew Jones (@AJ_FI) June 30, 2024